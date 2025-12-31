Colo Colo esperó hasta el último día del 2025 para entregar novedades importantes en materia de fichajes. El Cacique oficializó durante este miércoles 31 de diciembre la incorporación de Joaquín Sosa para el fútbol masculino, pero no fue la única noticia dada desde Macul, ya que minutos después también presentó a su primer refuerzo del plantel femenino.

Y es que Colo Colo Femenino vive días movidos, con la renovación de más de una decena de jugadoras de cara a la temporada 2026. En ese contexto, este miércoles el club hizo oficial a su primera incorporación para el próximo año.

Se trata de Claudia Salfate, exjugadora de Coquimbo Unido, quien días atrás se había despedido del elenco nortino.

A través de sus redes sociales, Colo Colo Femenino anunció la llegada de la lateral derecha con un mensaje claro: “𝐁𝐈𝐄𝐍𝐕𝐄𝐍𝐈𝐃𝐀 𝐀𝐋 𝐌𝐀́𝐒 𝐆𝐑𝐀𝐍𝐃𝐄 🤟🏻⚪️⚫️”. Posteriormente, el club detalló: “Claudia Salfate firmó contrato por dos temporadas con el Cacique y se convirtió en nuestra primera incorporación para afrontar la temporada 2026 🔥”.

En la publicación subida a las cuentas de X, Facebook e Instagram, se puede ver a la ex jugadora “pirata” firmando su contrato, acompañada por el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, y el gerente deportivo de la institución alba, Daniel Morón.

La defensora, con pasos previos por Everton y Coquimbo Unido, se transforma así en el primer refuerzo de Colo Colo Femenino para 2026, año en que las albas tendrán dos grandes objetivos: revalidar el título nacional y alcanzar el pentacampeonato, tras consagrarse en las temporadas 2022, 2023, 2024 y 2025, además de volver a competir a nivel internacional en la Copa Libertadores, luego de alcanzar las semifinales esta temporada.