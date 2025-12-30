El mercado de fichajes del fútbol chileno para el 2026 puede tener uno de los grandes bombazos en los próximos días. La U de Chile está buscando un delantero ante la fuga de jugadores que tuvo en ese puesto y el principal candidato es un viejo conocido de nuestro país: Juan Martín Lucero.

El ex atacante de Colo Colo está tratando de encontrar un nuevo desafío tras el descenso con Fortaleza y el Romántico Viajero lo está tentando. Con contrato hasta el 2027 con el León brasileño, habrá que sentarse a negociar y es ahí donde las cosas se pueden complicar.

Si bien la idea es conseguir un préstamo, asegurar el acuerdo por el artillero de 34 años obligará al Bulla a meterse la mano al bolsillo. Esto de inmediato la duda de si ganaría más de lo que recibía en el Cacique, la que te aclaramos a continuación.

La millonada que debe invertir la U para quedarse con Juan Martín Lucero

En la U quieren dar el golpe del mercado con el arribo de Juan Martín Lucero. El Romántico Viajero está tentando al Gato para regresar a Chile, donde ya vistió la camiseta de Colo Colo.

Juan Martín Lucero puede pasar de vestir la camiseta de Colo Colo a la de la U. Foto: Photosport.

Pero su arribo será complejo y especialmente por lo económico. Hoy el delantero recibe cerca de 100 mil dólares al mes, con un contrato hasta el 2027 por 1 millón de dólares.

En su paso previo a ir a Brasil, cuando le generó todo un problema a Colo Colo, recibía una suma mucho menor. 70 mil dólares mensuales fue el monto que desembolsó el Cacique en un año donde se terminó coronando campeón gracias a sus goles.

La U quiere tratar de conseguir un préstamo por Juan Martín Lucero, pero deberá negociar la fórmula. En Fortaleza no lo pasan bien en lo económico y mucho menos tras descender del Brasileirao, por lo que el sueldo del Gato es un tema a tratar.

Quedará esperar para ver qué le ofrece el elenco estudiantil al atacante para saber si es que habrá acuerdo. Cabe recordar que Eduardo Vargas tiene todo listo para volver, por lo que sería el segundo nombre potente para su delantera.

Juan Martín Lucero se deja querer por la U en el mercado de fichajes para el 2026. El rumor ha ido tomando cada vez más fuerza y puede haber novedades muy importantes en los próximos días.

¿Cuáles fueron los números de Juan Martín Lucero en 2025?

Juan Martín Lucero suena con fuerza en la U luego de disputar un total de 51 partidos oficiales con Fortaleza en 2025. En ellos aportó con 11 goles y 1 asistencia en los 2.797 minutos que acumuló dentro de la cancha.