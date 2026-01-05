Universidad de Chile podría estar viviendo los últimos momentos con Lucas Assadi en sus filas, porque las grúas del mercado de fichajes para la temporada 2026 vienen por su carta.

Así lo destacan en Brasil, donde aseguran que el Atlético Mineiro ya hizo una oferta para quedarse con el talentoso volante de manera inmediata, incluso con un importante acuerdo económico.

El periodista Wadson Fernandes entregó un detalle en sus redes sociales, que dejan en el aire la salida en las próximas horas del jugador formado a los azules, para ser parte del equipo de Jorge Sampaoli.

Pese a esto, destaca que si bien hay luz verde entre las partes, ahora viene lo más difícil, que la U abra la puerta a la salida tras una primera oferta enviada al Centro Deportivo Azul.

Lucas Assadi comenzó la pretemporada esta jornada en la U. Foto: U de Chile.

¿Cuál es la novedad con Lucas Assadi en Brasil?

Los medios brasileños comienzan a tener repercusiones sobre la salida de Lucas Assadi de Universidad de Chile, para ser el nuevo refuerzo de Atlético Mineiro, en un gran golpe del mercado de fichajes.

“El Atlético envió una oferta a la Universidad de Chile por Lucas Assadi, por el máximo que el club podía pagar. Los montos no fueron revelados”, explicó en primera instancia, con información del Canal de Tanaka.

En ese sentido, dejan en claro un importante punto dentro de la negociación que están llevando: “Ya está todo acordado con el jugador. Ahora, la decisión recae en el club chileno”.

Por ahora le tiran la pelota a la U que deberá tomar una decisión final con la oferta, teniendo en cuento que Assadi es el jugador de mayor plus de exportación en el mercado de los azules.

