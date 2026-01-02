¿Terminaron? Steffi Elizondo enfrenta los rumores y aclara qué pasa hoy con Lucas Cepeda

Lucas Cepeda fue uno de los jugadores que más dio que hablar en Colo Colo durante el último año. Y no solo por ser uno de los puntos altos en una temporada 2025 para el olvido en los albos, sino también porque protagonizó uno de los romances más comentados del mundo farandulero, tras hacer pública su relación con la influencer y empresaria, Steffi Elizondo.

Con la también modelo animaron uno de los romances más mediáticos del cierre de año, no obstante, hubo grandes dudas en torno a ambos en las últimas semanas, debido a que se especuló que el fin de su relación tras enigmáticos mensajes en sus cuentas de Instagram.

ver también Así conquistó Lucas Cepeda a Steffi Elizondo: “Todo partió porque me escribía por Instagram”

Es en ese contexto donde Steffi Elizondo decidió romper el silencio y tras el trágico incendio que afectó a su tienda conversó con Las Últimas Noticias, donde abordó diferentes temas, incluido los comentados rumores de quiebre con el jugador de Colo Colo.

Lo cierto es que la realidad es otra. Lejos de una ruptura como se especuló, la pareja sigue unida y fue la propia Steffi quien decidió aclarar la situación, bajando de inmediato las especulaciones.

“Como todas las parejas, a veces peleamos, pero estamos bien” , explicó de entrada la influencer al citado medio de prensa. La empresaria e influencer, que cuenta con más de 147 mil seguidores en Instagram, destacó el apoyo recibido por parte del futbolista albo: “He recibido su apoyo cuando más lo necesitaba y eso quedará siempre en mi corazón” , agregó.

Eso sí, respecto a los rumores y el revuelo generado en redes sociales, Steffi Elizondo señaló que optó por mantener un perfil más bajo: “Las redes sociales son crueles, a veces hay que mantener bajo perfil la relación”, reconoció, admitiendo que incluso evitó compartir momentos recientes juntos.

Publicidad

Publicidad

Cepeda y Elizondo optaron por mantener su relación ‘lejos’ de las redes sociales.