Lucas Cepeda y Steffi Elizondo incendiaron las redes sociales en los últimos días con la confirmación de su relación. “Tú me dejas brillas“, publicó la empresaria e influencer en su cuenta oficial, compartiendo fotos románticas con el jugador de Colo Colo.

Desde entonces, la joven ha estado en el centro de la atención. Y, ahora, en conversación con LUN, contó cómo nació su relación con la estrella del Cacique y también de la selección chilena.

“Llevamos varios meses conociéndonos, pero solo uno de pololeo. Nuestra cita perfecta siempre es ir al cine o salir a comer. Todo partió porque Lucas me escribía por Instagram, pero la verdad es que yo no estaba dispuesta a conocer a nadie, ya que venía saliendo de una relación“, relató.

“Soy colocolina y ahora mucho más fanática. Siempre me invitaba al estadio a verlo, pero solo lo veía como público, no nos juntábamos después ni nada. Fui a muchos partidos así. A mí me encanta el fútbol (…) y obviamente que disfruto mucho ver jugar a Lucas en el Monumental”, sumó.

Steffi Elizondo, polola de Lucas Cepeda, habla sobre su relación

Por otra parte, Steffi Elizondo contó que decidió hacer pública la relación porque “es un gran hombre. Tengo muy pocos ex pololos, solo dos y con todas mis parejas he terminado bien, nada qué decir. Pero claro, como escribí en Instagram, Lucas me deja brillar y me siento bien a su lado“.

Además, destacó los gestos románticos del futbolista. “Ahora me vine a la playa y aunque él estaba en Rusia, me envió flores y regalos. SIempre me sorprende con algo. Es muy preocupado, les habla a mi hermana o amigas para saber dónde estoy y enviarme algún detalle”, cerró.

