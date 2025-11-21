Pronósticos Barcelona vs Athletic Club: el regreso al renovado Camp Nou

RedGol presenta los mejores pronósticos deportivos para apostar en Barcelona vs Athletic Club, en el regreso al Camp Nou.

Luego de una larga espera de más de dos años de remodelación, el FC Barcelona regresará al Camp Nou de forma oficial (con aforo reducido), en el marco de la fecha 13 de LaLiga, frente al Athletic Club. El duelo está programado para este sábado 22 de noviembre a las 12:15 horas (hora de Chile) y contará con una gran fiesta de apertura y un saque de honor especial que tiene expectante a toda la afición culé.

En cuanto al panorama deportivo, el equipo de Hansi Flick marcha segundo, a tres puntos del Real Madrid. Los de Bilbao, por su parte, suman 17 unidades y se ubican séptimos, aunque arrastran una pésima racha como visitantes: han perdido cinco de sus siete partidos en esa condición, entre LaLiga y Champions.

En la previa del partido, nuestro especialista te brinda los pronósticos destacados para que tengas en cuenta a la hora de realizar tus apuestas en la liga española.

Pronósticos para apostar en Barcelona vs Athletic Club

Resultado final: Barcelona + Total de goles: Menos de 4.5 1.83 Resultado de la segunda mitad: Barcelona + Total de goles de Athletic Club en la segunda mitad: Menos de 0.5 2.10 Anotará en cualquier momento: Robert Lewandowski 1.80

Barcelona apunta a un estreno triunfal en el renovado Camp Nou

Barcelona ganó sus cinco partidos como local en LaLiga y buscará otro triunfo en su regreso al Camp Nou. En cuatro de esas cinco victorias en casa, el partido terminó con menos de cinco goles.

El Athletic Club, en tanto, suma tres derrotas, un empate y una victoria en sus cinco presentaciones como visitante en el torneo español. En dos de esas tres caídas, el marcador registró cuatro goles o menos.

Resultado final: Barcelona + Total de goles: Menos de 4.5 – 1.83 en bet365

Un registro perfecto tras el descanso

El cuadro culé, dirigido por Hansi Flick, ganó sus cinco segundos tiempos como local: marcó nueve goles y no recibió ninguno. Es el único equipo del torneo con ese registro.

El Athletic Club, por su parte, perdió tres de sus cinco segundos tiempos en condición de visitante.

Resultado de la segunda mitad: Barcelona + Total de goles de Athletic Club en la segunda mitad: Menos de 0.5 – 2.10 en bet365

Robert Lewandowski, en modo killer

Robert Lewandowski anotó un hat-trick en su regreso a la titularidad ante Celta de Vigo, después de una lesión que lo dejó fuera durante tres partidos. Ya había sumado minutos frente a Elche y Brujas, entrando desde el banco, y se transformó en la pieza clave del 4-2 sobre los de Vigo. Con ese triplete, llegó a siete conquistas en LaLiga.

Además, aportó dos asistencias y un gol durante la fecha FIFA, y la Selección de Polonia disputará el repechaje de la UEFA para clasificar al Mundial 2026.

Por si fuera poco, el delantero polaco también registra cinco tantos en siete enfrentamientos ante el Athletic Club.

Anotará en cualquier momento: Robert Lewandowski – 1.80 en bet365

Cuotas en Barcelona vs Athletic Club

Barcelona vs Athletic Club: últimos partidos