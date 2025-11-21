Este viernes comienza la fecha 28 de la Liga de Primera, una jornada que será trascendental para los equipos que quieren salvarse del descenso. Y, esta noche, Deportes Iquique se juega la vida en el fútbol chileno.

Los duelos de los equipos más complicados en la tabla de posiciones se juegan todos este viernes 21. A las 20:00 horas, de manera simultánea, Deportes Iquique recibirá a Cobresal, Deportes Limache hará lo propio con Unión Española y Audax Italiano con Everton.

Los iquiqueños son los colistas de la clasificación con 18 puntos. En la zona del descenso también están los hispanos, penúltimos con 21. Los limachinos se ubican por arriba de ambos, pero no por mucha diferencia, porque tienen 22. Los evertonianos respiran con más tranquilidad con sus 26.

Lo que pase hoy será clave para estos complicados elencos. Y uno de ellos puede descender este mismo viernes 21 de noviembre. ¿Cómo? Hay una fórmula que manda a los Dragones Celestes directo a la Primera B esta misma noche y acá te la contamos.

Cómo Deportes Iquique podría descender esta noche

De forma simultánea, Deportes Iquique recibirá a Cobresal y Unión Española visitará a Deportes Limache. Si los Dragones Celestes pierden y los limachinos ganan, entonces ya no habrá posibilidad para Iquique de mantener la categoría y se confirmará su descenso a la Primera B.

Hoy, los nortinos solo deben pensar en ganar. Si superan a Cobresal y al mismo tiempo los hispanos pierden, Iquique alcanzaría a Unión en la tabla de posiciones (ambos quedarían con 21 puntos). Igualmente, el camino sería complicado, porque en dicho caso Limache aún mantendría cuatro puntos de ventaja. Pero aún quedarían esperanzas…