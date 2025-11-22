Es tendencia:
“Quien pueda compartir por favor”: la nueva pesadilla que vive Cristóbal Campos

El arquero pidió ayuda a través de redes sociales debido a una difícil situación que le ocurrió.

Por César Vásquez

Campos empezó de mala manera el fin de semana.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTCampos empezó de mala manera el fin de semana.

Cristóbal Campos intenta dejar en el pasado los duros momentos que ha vivido en el último tiempo, pero esta vez sufre un nuevo golpe que lo afecta en su presente.

El formado en Universidad de Chile le ha dado un giro a su vida luego de perder su pie derecho en septiembre del 2024. Poco a poco, el arquero ha ido retomando su vida deportiva y ha protagonizado una increíble recuperación, incluso regresando a jugar de forma amateur.

Cristóbal Campos lo pasa mal

La noche del viernes Cristóbal Campos vivió una jornada feliz. El arquero jugó un duelo amistoso por Provincial Talagante, demostrando el buen estado físico en el que se encuentra pese a los golpes que le ha dado la vida. Claro que al llegar a su casa, todo cambió.

Campos sufrió un robo en su domicilio mientras él no estaba. El ex seleccionado nacional subió videos a Instagram donde se puede ver cómo dejaron su hogar todo desordenado buscando objetos de valor económico.

“Quien pueda compartir por favor, entraron a robar a mi casa”, escribió Cristóbal Campos a sus redes sociales. Más tarde, subió otra imagen donde detalló que le robaron importantes camisetas que tenía, las cuales tienen un valor que supera a lo monetario.

Imagen: Instagram

Imagen: Instagram

“Más allá del dinero y las demás cosas que ya está, no son importantes. Se llevaron estas camisetas que significan mucho para mí. Cualquier cosa por recuperarlas”, complementó el formado en Universidad de Chile.

Entre las camisetas, se podían ver prendas de Johnny Herrera de Everton, Agustín Rossi de Boca Juniors, Walter Montillo de Universidad de Chile, Charles Aránguiz de Bayer Leverkusen y Claudio Bravo de Real Betis. Triste situación para Cristóbal Campos.

Imagen: Instagram

Imagen: Instagram

