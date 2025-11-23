Se viene un partidazo en la próxima fecha del torneo, donde U de Chile recibe al campeón Coquimbo Unido. Los actuales monarcas llegan con 16 triunfos en línea, mismo récord que alcanzó el recordado Ballet Azul entre 1962 y 1963.

Por eso, uno que en esa época daba sus primeros pasos en la U tomó la palabra y junto a RedGol repasó la importancia del registro que los piratas están a punto de batir.

“Absolutamente(Es importante). Tomando en cuenta aún más que es un equipo de provincia que cuando inició el torneo, la verdad que no tenía grandes figuras así que uno dijera, ‘oh, mira quién está en Coquimbo’. Gran mérito también del Chino González”, dice Francisco Las Heras a RedGol.

El recuerdo del Ballet Azul y la actual campaña de Coquimbo

Pancho Las Heras, integrante del mítico Ballet Azul de U de Chile, recordó la época dorada de triunfos que hoy Coquimbo está a punto de batir en Chile. Eso sí, antes debe vencer a la U en la próxima fecha.

“Cuando tú ganas, te llenas de confianza. Al siguiente partido, tú no piensas eh, ¿ganaremos o no? Piensas, ¿cuánto vamos a ganar ahora? Quizás la gran diferencia era las figuras que habían dentro de cada equipo”, recalcó.

Es que para el histórico azul, lo de los piratas tiene más tinte de hazaña, ya que “si tú lo analizas jugador a jugador, no son grandes figuras, pero para nosotros el equipo era un seleccionado chileno”.

Pancho Las Heras.

“La U tenía jugadores que individualmente podían ganar un partido solos. Coquimbo tiene que lucir la chapa de campeón, y la U pelea de poder ingresar a Copa Libertadores también, así que va a luchar por quitarle el invicto y por clasificar”, cerró.

