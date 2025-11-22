Coquimbo Unido consiguió un triunfo muy difícil en el clásico ante Deportes La Serena y eso le permitió darle caza a un récord del imborrable Ballet Azul: tal como hizo el equipo dirigido por Luis Álamos en la década del 60, los aurinegros consiguieron 16 triunfos en fila.

Un registro que habla por sí solo. De hecho, así lo piensa el cerebro de esta campaña: Esteban González, quien se refirió abiertamente a esa racha. “Es difícil hacer un análisis de un solo aspecto, el táctico. Podemos analizar el pizarrón, decir que el rival tuvo un solo centrodelantero como (Felipe) Chamorro, con características distintas”, introdujo el Chino.

“Pero insisto, hacer un análisis después de 16 victoria consecutivas, dato mata relato. Sólo agradecer al staff, al cuerpo técnico, a los jugadores por todo lo conseguido. Aún no se dimensiona todo esto. A pesar de que es un clásico importante, el título y el trofeo es más importante que cualquier cosa”, añadió el estratego que encumbró al Barbón a un logro histórico.

Matías Palavecino celebra junto a Esteban González. (Andrés Piña/Photosport).

Fue entonces que usó una frase muy conocida de Marcelo Bielsa. “Trabajamos con el mismo profesionalismo siempre, desde el primer partido hasta hoy. Tratamos de que con la nobleza de nuestros recursos, los jugadores se sientan empoderados para salir a ganar cualquier encuentro”, manifestó el Chino.

“Me parece que competir de la forma que lo hace este equipo deja cualquier análisis de lado. Llevamos tantas fechas trabajando y compitiendo, esto es lo que uno sueña. Y que se escriba esta historia es mérito de los jugadores: son unos ganadores”, agregó el otrora lateral derecho.

Esteban González aplaude a Coquimbo Unido tras alcanzar al Ballet Azul

Las palabras del entrenador de Coquimbo Unido sobre esos 16 triunfos que ostentaba el Ballet Azul sirven para refrendar por qué los Piratas han perdido apenas un partido en la Liga de Primera 2025. “No les importa el rival de turno, la diferencia en número ni en tabla”, describió Esteban González.

“Este equipo no tiene techo ni límites. Quedan dos fechas de algo que no queremos que termine. No sé qué va a pasar después de tantas victorias consecutivas. Uno llega al camarín y los jugadores están enojados porque nos hicieron un gol”, manifestó el DT.

Esteban González vivió así la emoción de ganar el título. (Andres Pina/Photosport).

Por si quedaban dudas de su plena satisfacción. “Sólo agradecerles su propuesta. Este equipo está preparado para cualquier cosa, estos jugadores pueden ir a jugar a cualquier lado. Defienden con línea de tres, cuatro, marca al hombre, traspaso de marca. Estamos agradecidos por el crecimiento de los jugadores”, cerró el Chino González. El tiempo dirá…

Revive el compacto del triunfo de Coquimbo Unido ante La Serena

