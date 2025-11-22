Esteban Pavez vive un difícil momento en Colo Colo y ante esta situación, surgió el rumor de que el volante podría partir a Coquimbo Unido. Desde la directiva pirata se refirieron a la opción.

El capitán de los Albos ha tenido una buena temporada desde lo futbolístico, pero su frase de que Universidad Católica era la mejor institución del país, terminó por romper su relación con los hinchas y lo más probable es que no siga en Macul.

El futuro de Esteban Pavez

En la previa al clásico entre Coquimbo Unido y Deportes La Serena, Pablo Ramírez, gerente deportivo de los Piratas, se refirió a la alternativa de que Esteban Pavez sea refuerzo para jugar la Copa Libertadores del 2026.

Si bien Ramírez reconoció que tiene relación con Pavez y alabó sus condiciones futbolísticas, aclaró que el capitán de Colo Colo no tiene lugar en el plantel que dirige Esteban “Chino” González.

“Conozco mucho a Esteban Pavez, lo considero una persona muy cercana y es un gran profesional, pero en la estructura actual de Coquimbo, si usted ve nuestros volantes de contención y mixtos, Esteban Pavez no tiene cabida, creo que tenemos la mejor contención del país y no deberíamos traer a nadie ni sacar a nadie”, indicó Ramírez a TNT Sports.

El otro jugador que une el presente de Colo Colo y Coquimbo Unido, es Cristián Zavala. El extremo derecho está a préstamo en el Francisco Sánchez Rumoroso, pero el club del norte hará un esfuerzo para retener al jugador en el equipo.

“El pase de Cristián 50 es nuestro y 50 de Colo Colo, Zavala hizo un gesto muy importante para llegar, lo valoramos y estamos haciendo lo posible para que se quede, algo podemos inventar para que se quede a lo menos para Copa Libertadores”, cerró el gerente deportivo.