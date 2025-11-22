Con las esperanzas puestas en clasificar a copas internacionales, Colo Colo quiere armar un buen equipo, pensando en la siguiente temporada. Para ello, ya empiezan a pensar en los que llegan… y los que parten.

Entre los que se van, aún hay muchos nombres por definir. Sin embargo se van consolidando salidas. Un ejemplo es el de Cristian Zavala, que si bien está a préstamo en Coquimbo Unido, no quiere regresar a Macul.

Otro caso especial es Esteban Pavez. Peleado con la hinchada, expulsado de la titularidad y sin expectativas de crecimiento en Colo Colo, el volante tendría todo listo para decir adiós definitivamente al Monumental.

Otra señal de que se va

Fernando Ortiz es el encargado de definir lo que pasará cada fin de semana con Colo Colo. Pese a que su continuidad no está asegurada para el 2026, tendrá la facultad de empezar el proyecto de armazón del plantel de la próxima temporada.

En ese sentido, el Tano empieza a poner los puntos sobre las “íes”. Y si hay algo que el DT del Cacique ha sabido hacer, eso tiene que ver con tomar decisiones complejas. Una de ellas, con Esteban Pavez.

Almirón no lo cortó del todo, pero Ortiz sí | Photosport

De esta manera, Fernando Ortiz decidió no contar con Esteban Pavez para el duelo ante Unión La Calera, del próximo fin de semana. El ex capitán albo no estará ni siquiera en la convocatoria para el duelo. Es el tercer partido en el que queda fuera por decisión técnica.

¿Cuándo juega nuevamente Colo Colo?

Colo Colo jugará ante Unión La Calera el próximo domingo a las 20.30 horas, por la Liga de Primera 2025.

