Alexis Sánchez vuelve a ser alternativa en el Sevilla y regresa a las citaciones del entrenador Matías Almeyda. Se esperaba que el chileno se perdiera el resto del 2025, pero se recuperó en tiempo récord de la lesión en el bíceps femoral del muslo derecho y dirá presente al menos en el banco.

El histórico delantero de la selección chilena apareció junto a Gabriel Suazo en la citación para el duelo de este lunes 24 de noviembre, como visita ante el Espanyol, por la fecha 13 de La Liga.

Eso sí es casi seguro que Alexis no será titular y de hecho, es probable que vea el duelo desde el banco. Aunque el mismo Almeyda reconoce que en el fútbol nunca se sabe…

ver también “Somos tres”: Alexandra Litvinova muestra por primera vez la paternidad de Alexis Sánchez

Alexis de vuelta: la duda es si sumará minutos

“Agoumé está bien, se recuperó bien. Estuvo varias semanas parado por un golpe y ya está a disposición, sí. Se incorporó hace poquitos días al grupo, pero por ahora no viene sintiendo nada, que es lo importante”, dijo Almeyda.

Alexis Sánchez vuelve a la citaciones: voló con el Sevilla a Barcelona. (Foto: Sevilla)

Sobre la misma agregó que “con Alexis, lo mismo. Por medio de los diálogos con el doctor y con los kinesiólogos vamos manejando el tema del día a día con respecto a la carga, a los minutos, al kilometraje, al tema de velocidad, a los cambios de ritmo… Pero es fútbol. Muchas veces cuidamos, pero… Yo bajándome de la cama me he desgarrado“.

Publicidad

Publicidad

“Está de alta, ¿no? Quiero decir, nunca se sabe. Uno puede proteger y cuidar a todos los jugadores, pero después cada físico se manifiesta de diferentes maneras. A Alexis le cuidamos porque es muy importante para nosotros“, complementó.

ver también Nuevos y más elogios a Alexis Sánchez por su brutal esfuerzo y profesionalismo en Sevilla: “El descanso no…”

Cabe recordar que Alexis se lesionó el pasado 24 de octubre en el duelo contra Real Sociedad. Desde entonces se perdió los partidos contra Toledo por Copa del Rey y frente a Atlético Madrid y Osasuna por La Liga.

Tweet placeholder

Publicidad