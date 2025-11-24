Pronósticos Chelsea vs Barcelona: tres puntos importantes para la fase de liga de la Champions

RedGol te presenta los mejores pronósticos deportivos para apostar en Chelsea vs Barcelona, por la fecha 5 de la Champions League.

Este martes 25 de noviembre, en Stamford Bridge, Chelsea y Barcelona se enfrentarán por la fecha 5 de la UEFA Champions League, en un partido trascendental para ambos. Llegan igualados con siete puntos, en las posiciones 11 y 12 de la fase de liga del torneo más importante del continente. Por lo tanto, quien logre la victoria se acercará a los puestos de clasificación directa, mientras que el derrotado tendrá que remar mucho más en las próximas jornadas.

Los Azules llevan cinco partidos sin caídas entre todas las competencias, y ganaron sus dos compromisos como locales en el certamen. Los Blaugranas, por su parte, vienen de golear 4-0 a Athletic Club en la reapertura del renovado Camp Nou, y suman cuatro juegos sin derrotas.

En la previa de este encuentro, nuestro analista te entrega los tres mejores pronósticos para que contemples a la hora de realizar tus apuestas en la Champions League.

Pronósticos para apostar en Chelsea vs Barcelona

Anotará en cualquier momento: Robert Lewandowski 2.10 Anotará o conseguirá una asistencia: Estêvão 2.05 Tarjetas de Barcelona: Más de 2.5 2.00

El primer gol en el nuevo Camp Nou

Robert Lewandowski hizo valer su mote de favorito en el choque ante Athletic Club y escribió una nueva página en la historia del club culé: fue el primero en marcar un tanto en el renovado Camp Nou. El partido terminó con un contundente 4-0 para los dirigidos por Hansi Flick.

El polaco venía de anotar un hat-trick en su duelo anterior con los blaugranas, frente al Celta de Vigo. ¿Su desafío? Romper la maldición en la Champions League, donde no convirtió en sus tres apariciones.

Anotará en cualquier momento: Robert Lewandowski – 2.10 en bet365

Estêvão, figura de Chelsea y Brasil

Estêvão se ha transformado en una pieza clave para el Chelsea y para la Selección de Brasil. Marcó dos de los tres tantos de la Canarinha durante la fecha FIFA de noviembre y suma dos anotaciones en la Champions League.

Entre club y selección, tiene nueve goles y una asistencia desde que comenzó la temporada.

Anotará o conseguirá una asistencia: Estêvão – 2.05 en bet365

Más de dos tarjetas para Barcelona en Stamford Bridge

En tres de sus cuatro partidos en la Champions League, Barcelona recibió más de dos tarjetas.

A su vez, tres de los cuatro rivales de Chelsea en la competencia recibieron al menos tres cartulinas.

Tarjetas de Barcelona: Más de 2.5 – 2.00 en bet365

Cuotas en Chelsea vs Barcelona

Las cuotas son cortesía de bet365, correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

Chelsea vs Barcelona: últimos partidos