U de Chile vs. O’Higgins: Minuto a minuto y dónde ver el partido por Liga de Primera

Un duelo (casi) definitorio para sus opciones de jugar la próxima Copa Libertadores será el que enfrenten Universidad de Chile y O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua, por la continuidad de la fecha 28 en Liga de Primera.

En la Tabla de Posiciones, la ventaja es para el equipo que dirige Francisco Meneghini, quien hoy se ubica tercero con 50 puntos, dos más que la escuadra de Gustavo Álvarez, que con una victoria asegura presencia internacional la próxima temporada.

Sigue el minuto a minuto entre U de Chile y O’Higgins