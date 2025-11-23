Es tendencia:
U de Chile vs. O’Higgins: Minuto a minuto y dónde ver el partido por Liga de Primera

En el Estadio El Teniente de Rancagua se enfrentan el tercero y el cuarto del torneo nacional, en duelo clave para meterse en la próxima Copa Libertadores.

Por Alfonso Zúñiga

La U y O'Higgins juegan una final por ir a Copa Libertadores 2026.
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTLa U y O'Higgins juegan una final por ir a Copa Libertadores 2026.

Un duelo (casi) definitorio para sus opciones de jugar la próxima Copa Libertadores será el que enfrenten Universidad de Chile y O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua, por la continuidad de la fecha 28 en Liga de Primera.

En la Tabla de Posiciones, la ventaja es para el equipo que dirige Francisco Meneghini, quien hoy se ubica tercero con 50 puntos, dos más que la escuadra de Gustavo Álvarez, que con una victoria asegura presencia internacional la próxima temporada.

U. de Chile vs. O’Higgins: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO la Liga de Primera

Sigue el minuto a minuto entre U de Chile y O’Higgins

LOS ÁRBITROS DEL ENCUENTRO

Franco Jiménez será el juez central del duelo entre O'Higgins y la U en Rancagua. Será secundado por Eric Pizarro, Joaquín Arrué y Mario Salvo. Mientras que en el VAR estarán Rodrigo Carvajal y Manuel Marín.

¡FORMACIÓN CONFIRMADA DE O'HIGGINS DE RANCAGUA!

Francisco Meneghini confirmó la oncena para enfrentar a la U...

Omar Carabalí en el arco; Moisés González, Juan Ignacio Díaz, Felipe Faúndez y Luis Pavez en defensa; Matías Lugo, Martín Sarrafiore, Juan Leiva y Bryan Rabello en mediocampo; Francisco González y Maximiliano Romero en delantera.

¡FORMACIÓN TITULAR DE UNIVERSIDAD DE CHILE!

Gustavo Álvarez confirmó la formación titular para enfrentar a O'Higgins en Rancagua...

Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez y Matías Zaldivia en defensa; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano en mediocampo; Lucas Di Yorio y Leandro Fernández en delantera.

VISITA ILUSTRE EN RANCAGUA

Con camiseta de la U apareció en el Estadio El Teniente el defensor Marcelo Morales, que en diálogo con RedGol no ocultó su nostalgia por los colores. "Se extraña a la U", afirmó el hoy jugador de New York Red Bulls.

Imagen: RedGol

Imagen: RedGol

LAS BAJAS POR LESIÓN DE AMBOS EQUIPOS

Mientras en la U, la única ausencia por este motivo es Lucas Assadi, quien está en rehabilitación de lesión musculotendinosa de isquiotibiales; en O'Higgins no estarán disponibles Alan Robledo (Desgarro músculo aductor pierna izquierda), Felipe Ogaz (Esguince tobillo izquierdo) y Rodrigo Godoy (Desgarro músculo obturador externo pierna derecha).

LOS DOS EQUIPOS YA ESTÁN EN EL ESTADIO

Tanto el local O'Higgins como la visita Universidad de Chile ya se encuentran en los camarines del Estadio El Teniente de Rancagua para el decisivo duelo por la antepenúltima fecha.

ALERTA DE INCENDIO EN ALREDEDORES DEL ESTADIO

Las cámaras de RedGol captaron la aparición de humo por detrás de la galería sur del Estadio El Teniente de Rancagua. Hasta ahora, desde el club local no entregan novedades o si ocasionó problemas este incidente.

Imagen: RedGol

Imagen: RedGol

¡BIENVENIDOS AL ESPECTÁCULO!

RedGol ya se encuentra en el Estadio El Teniente de Rancagua para un duelo clave por el Chile 3 rumbo a la Copa Libertadores, entre O'Higgins y Universidad de Chile.

¡Síguelo junto a nosotros!

