Una especie de final tendrá lugar en la Liga de Primera 2025. Universidad de Chile se juega las chances de meterse en puestos de Copa Libertadores ante O’Higgins de Rancagua, en un duelo de alto vuelo.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez ya no tienen excusas y sólo se enfocan en estas últimas tres fechas del torneo nacional. A dos puntos del Capo de Provincia, los azules pretenden llevarse tres puntos de El Teniente.

Claro que donde hay intereses de unos, también los hay de los otros. O’Higgins no sólo quiere quedar prácticamente inalcanzable para el Romántico Viajero, sino que busca quedar a un punto de Universidad Católica y disputar hasta el final el cupo directo a Lali.

¿Qué dice la Inteligencia Artificial del duelo de O’Higgins y la U de Chile?

Somos ansiosos. Por eso, necesitábamos una resolución imparcial sobre el tema del próximo partido entre el Capo de Provincia y el Romántico Viajero. Para ello, acudimos a la Inteligencia Artificial de Microsoft, Copilot, que nos respondió a la siguiente pregunta: “Esta tarde se enfrentan O’Higgins de Rancagua y la Universidad de Chile. Según tu apreciación, ¿cuál será el resultado del partido y por qué?“.

La IA no le hizo el quite a la pregunta. “Mi apreciación es que el partido será muy parejo, pero la Universidad de Chile tiene una ligera ventaja y podría imponerse por un marcador ajustado, quizás 2-1“, respondió Copilot, aunque, luego, matizó su vaticinio.

“Aunque O’Higgins atraviesa un gran momento y jugará en casa, la Universidad de Chile parece tener un leve favoritismo por su calidad de plantel y mayor probabilidad estadística de triunfo. Eso sí, no sería sorprendente que el partido termine en empate, dado lo parejo de las condiciones“, cerró la IA de Microsoft.

¿Cuándo se enfrentan O’Higgins de Rancagua y la Universidad de Chile?

El emocionante partido entre rancagüinos y la U tendrá lugar este domingo 23 de noviembre, a las 18.00 horas de nuestro país. Se jugará en El Teniente de Rancagua.