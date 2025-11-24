Es tendencia:
¿Dónde ver Lakers vs. Clippers? Los 4 partidos de NBA que transmite TNT Sports y HBO Max

Cuatro encuentros transmitirá TNT Sports y HBO Max esta semana, destacando el Clásico de Los Ángeles entre Lakers y Clippers.

Por Franco Abatte

El Clásico de Los Ángeles se toma las pantallas de TNT Sports esta semana.
© Getty ImagesEl Clásico de Los Ángeles se toma las pantallas de TNT Sports esta semana.

Nuevo lunes, nueva semana del mejor baloncesto del mundo: la NBA, la liga de básquetbol más importante del planeta, regresa con trece encuentros entre este lunes 24 y martes 25 de noviembre, cuatro de ellos en exclusiva por las pantallas de TNT Sports en HBO Max y algunos también disponibles por TV.

Así es. La cadena televisiva que posee los derechos de la Primera División del fútbol chileno amplió su cartelera esta temporada y sumó la transmisión de destacados partidos de la histórica “National Basketball Association”.

Es en ese contexto donde esta semana tendrá a cargo, entre otros encuentros, el imperdible ‘Clásico de Los Ángeles’, protagonizado por los Lakers y los Clippers en el Crypto.com Arena. Conoce todos los detalles de este y todos los partidos a continuación.

¡Calló bocas! La vez que estrella de la NBA desafió a los hinchas que lo trataban de malo

ver también

Partidos de la NBA: Horario y dónde ver EN VIVO la fase regular

Warner Bros. Discovery informó que entre este lunes 24 y martes 25 de noviembre transmitirá cuatro duelos de la fase regular de la NBA, estos son:

  • Lunes 24 de noviembre
    • 21:00 horas – Toronto Raptors vs. Cleveland Cavaliers. Transmite HBO Max.
    • 23:30 horas – Phoenix Suns vs. Houston Rockets. Transmite HBO Max y TNT Sports.
  • Martes 25 de noviembre
    • 22:00 horas – Philadelphia 76ers – Orlando Magic. Transmite HBO Max y TNT Sports Premium.
  • Miércoles 26 de noviembre
    • 01:00 horas – Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers. Transmite HBO Max y TNT Sports.
El resto de la programación de lunes y martes en NBA:

Lunes 24 de noviembre:

  • 21:00 horas – Indiana Pacers vs. Detroit Pistons
  • 21:30 horas – Miami Heat vs. Dallas Mavericks
  • 21:30 horas – Brooklyn Nets vs. New York Knicks
  • 22:00 horas – Milwaukee Bucks vs. Portland Trail Blazers
  • 22:00 horas – Memphis Grizzlies vs. Denver Nuggets
  • 22:00 horas – New Orleans Pelicans vs. Chicago Bulls

Martes 25 de noviembre:

  • 00:00 horas – Golden State Warriors vs Utah Jazz.
  • 00:00 horas – Sacramento Kings vs Minnesota Timberwolves.
  • 21:00 horas – Washington Wizards vs Atlanta Hawks.
