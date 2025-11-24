Nuevo lunes, nueva semana del mejor baloncesto del mundo: la NBA, la liga de básquetbol más importante del planeta, regresa con trece encuentros entre este lunes 24 y martes 25 de noviembre, cuatro de ellos en exclusiva por las pantallas de TNT Sports en HBO Max y algunos también disponibles por TV.
Así es. La cadena televisiva que posee los derechos de la Primera División del fútbol chileno amplió su cartelera esta temporada y sumó la transmisión de destacados partidos de la histórica “National Basketball Association”.
Es en ese contexto donde esta semana tendrá a cargo, entre otros encuentros, el imperdible ‘Clásico de Los Ángeles’, protagonizado por los Lakers y los Clippers en el Crypto.com Arena. Conoce todos los detalles de este y todos los partidos a continuación.
Partidos de la NBA: Horario y dónde ver EN VIVO la fase regular
Warner Bros. Discovery informó que entre este lunes 24 y martes 25 de noviembre transmitirá cuatro duelos de la fase regular de la NBA, estos son:
- Lunes 24 de noviembre
- 21:00 horas – Toronto Raptors vs. Cleveland Cavaliers. Transmite HBO Max.
- 23:30 horas – Phoenix Suns vs. Houston Rockets. Transmite HBO Max y TNT Sports.
- Martes 25 de noviembre
- 22:00 horas – Philadelphia 76ers – Orlando Magic. Transmite HBO Max y TNT Sports Premium.
- Miércoles 26 de noviembre
- 01:00 horas – Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers. Transmite HBO Max y TNT Sports.
El resto de la programación de lunes y martes en NBA:
Lunes 24 de noviembre:
- 21:00 horas – Indiana Pacers vs. Detroit Pistons
- 21:30 horas – Miami Heat vs. Dallas Mavericks
- 21:30 horas – Brooklyn Nets vs. New York Knicks
- 22:00 horas – Milwaukee Bucks vs. Portland Trail Blazers
- 22:00 horas – Memphis Grizzlies vs. Denver Nuggets
- 22:00 horas – New Orleans Pelicans vs. Chicago Bulls
Martes 25 de noviembre:
- 00:00 horas – Golden State Warriors vs Utah Jazz.
- 00:00 horas – Sacramento Kings vs Minnesota Timberwolves.
- 21:00 horas – Washington Wizards vs Atlanta Hawks.