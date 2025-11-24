Nuevo lunes, nueva semana del mejor baloncesto del mundo: la NBA, la liga de básquetbol más importante del planeta, regresa con trece encuentros entre este lunes 24 y martes 25 de noviembre, cuatro de ellos en exclusiva por las pantallas de TNT Sports en HBO Max y algunos también disponibles por TV.

Así es. La cadena televisiva que posee los derechos de la Primera División del fútbol chileno amplió su cartelera esta temporada y sumó la transmisión de destacados partidos de la histórica “National Basketball Association”.

Es en ese contexto donde esta semana tendrá a cargo, entre otros encuentros, el imperdible ‘Clásico de Los Ángeles’, protagonizado por los Lakers y los Clippers en el Crypto.com Arena. Conoce todos los detalles de este y todos los partidos a continuación.

Partidos de la NBA: Horario y dónde ver EN VIVO la fase regular

Warner Bros. Discovery informó que entre este lunes 24 y martes 25 de noviembre transmitirá cuatro duelos de la fase regular de la NBA, estos son:

Lunes 24 de noviembre 21:00 horas – Toronto Raptors vs. Cleveland Cavaliers . Transmite HBO Max. 23:30 horas – Phoenix Suns vs. Houston Rockets . Transmite HBO Max y TNT Sports.

Martes 25 de noviembre 22:00 horas – Philadelphia 76ers – Orlando Magic . Transmite HBO Max y TNT Sports Premium.

Miércoles 26 de noviembre 01:00 horas – Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers . Transmite HBO Max y TNT Sports.



El resto de la programación de lunes y martes en NBA:

Lunes 24 de noviembre:

21:00 horas – Indiana Pacers vs. Detroit Pistons

– Indiana vs. Detroit 21:30 horas – Miami Heat vs. Dallas Mavericks

– Miami vs. Dallas 21:30 horas – Brooklyn Nets vs. New York Knicks

– Brooklyn vs. New York 22:00 horas – Milwaukee Bucks vs. Portland Trail Blazers

– Milwaukee vs. Portland Trail 22:00 horas – Memphis Grizzlies vs. Denver Nuggets

– Memphis vs. Denver 22:00 horas – New Orleans Pelicans vs. Chicago Bulls

Martes 25 de noviembre: