¡Arranca la NBA! Este martes 21 de octubre se da inicio a una nueva temporada de la mayor liga de basquetbol del mundo con dos increíbles duelos que podrás ver en Chile.

Así es, porque esta jornada los últimos monarcas de la competición, los Oklahoma City Thunder, enfrentarán a los Houston Rockets en un duelo inaugural a celebrarse en el Paycom Center a las 20:30 horas de Chile.

Eso no es todo, porque esta misma jornada, pero a las 23:00 horas debutarán también Los Angeles Lakers, quienes enfrentarán en el Crypto.com Arena a los Golden State Warriors en un nuevo encuentro que enfrentará a LeBron James y Stephen Curry. Grandes partidazos que en Chile marcarán el debut de la NBA en una nueva casa televisiva.

¿Dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE la NBA HOY en Chile?

En los últimos días, TNT Sports informó que a partir de esta temporada transmitirá la mayor liga de basquetbol en el mundo y todo comenzará este martes 21 de octubre, con los duelos entre los Thunder y los Rockets y L.A Lakers frente a frente contra los Golden State Warriors.

Es por ello que confirmó que ambos duelos de la NBA irán en vivo, aunque ojo porque su transmisión será a través de diferentes señales de la cadena deportiva.

De acuerdo a la programación de TNT Sports, Oklahoma City Thunder vs. Houston Rockets va en vivo exclusivamente por la señal de TNT Sports Premium , mientras que Los Ángeles Lakers frente a los Golden State Warriors irá por la señal básica de TNT Sports.

Ambos duelos, además, irán en vivo y de forma exclusiva a través de la plataforma de streaming, HBO Max.

Programación NBA HOY