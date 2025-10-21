Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
NBA

NBA HOY: Horario y dónde ver en vivo todos los partidos de este martes 21 de octubre

La mejor liga de básquetbol vuelve este martes 21 de octubre con un inicio espectacular que podrás ver en Chile.

Por Franco Abatte

La NBA arranca con todo este martes 21 de octubre.
La NBA arranca con todo este martes 21 de octubre.

¡Arranca la NBA! Este martes 21 de octubre se da inicio a una nueva temporada de la mayor liga de basquetbol del mundo con dos increíbles duelos que podrás ver en Chile.

Así es, porque esta jornada los últimos monarcas de la competición, los Oklahoma City Thunder, enfrentarán a los Houston Rockets en un duelo inaugural a celebrarse en el Paycom Center a las 20:30 horas de Chile.

Eso no es todo, porque esta misma jornada, pero a las 23:00 horas debutarán también Los Angeles Lakers, quienes enfrentarán en el Crypto.com Arena a los Golden State Warriors en un nuevo encuentro que enfrentará a LeBron James y Stephen Curry. Grandes partidazos que en Chile marcarán el debut de la NBA en una nueva casa televisiva.

NBA en Chile: Canales y plataformas para ver todos los partidos en vivo este 2025

ver también

NBA en Chile: Canales y plataformas para ver todos los partidos en vivo este 2025

¿Dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE la NBA HOY en Chile?

En los últimos días, TNT Sports informó que a partir de esta temporada transmitirá la mayor liga de basquetbol en el mundo y todo comenzará este martes 21 de octubre, con los duelos entre los Thunder y los Rockets y L.A Lakers frente a frente contra los Golden State Warriors.

Es por ello que confirmó que ambos duelos de la NBA irán en vivo, aunque ojo porque su transmisión será a través de diferentes señales de la cadena deportiva.

De acuerdo a la programación de TNT Sports, Oklahoma City Thunder vs. Houston Rockets va en vivo exclusivamente por la señal de TNT Sports Premium, mientras que Los Ángeles Lakers frente a los Golden State Warriors irá por la señal básica de TNT Sports.

Publicidad

Ambos duelos, además, irán en vivo y de forma exclusiva a través de la plataforma de streaming, HBO Max.

Programación NBA HOY

  • Oklahoma City Thunder vs. Houston Rockets a las 20:30 horas de Chile en el Paycom Center. Transmite TNT Sports Premium y HBO Max.
  • Los Ángeles Lakers vs. Golden State Warriors a las 23:00 horas de Chile en el Crypto.com Arena. Transmite TNT Sports y HBO Max.
Lee también
Programación de este miércoles 22 de marzo en la NBA
Redsport

Programación de este miércoles 22 de marzo en la NBA

Agenda NBA | Programación y dónde ver los partidos de este domingo 10 de abril
Redsport

Agenda NBA | Programación y dónde ver los partidos de este domingo 10 de abril

NBA Hoy | Programación y dónde ver EN VIVO los duelos de este lunes 13 de diciembre
Redsport

NBA Hoy | Programación y dónde ver EN VIVO los duelos de este lunes 13 de diciembre

Claudio Bravo prende las redes con mensaje político: "Tendrá las pelotas..."
Chile

Claudio Bravo prende las redes con mensaje político: "Tendrá las pelotas..."

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo