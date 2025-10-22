Universidad de Chile vive el momento más importante de la temporada. Sin embargo, también ponen el foco en lo que será el 2026, donde deben definir la continuidad de Marcelo Díaz.

El bicampeón de América regresó al club de sus amores en el 2024, luego de 12 años fuera del CDA. Pese a las dudas por su edad, ha logrado ser importante para Gustavo Álvarez, afianzando su cariño e idolatría con los hinchas del Romántico Viajero.

¿Sigue Marcelo Díaz?

Universidad de Chile ha revelado las renovaciones de jugadores como Fabián Hormazábal e Israel Poblete, pero todavía no se ha sabido nada de la continuidad de Marcelo Díaz. Incluso, hasta el retiro se podría hacer presente. Es por esto que el propio volante salió a aclarar su intención.

“Sí, me gustaría seguir un año más. Son conversaciones que he tenido con la dirigencia, en donde hemos llegado a muy buenos términos“, explicó en TNT Sports. Si bien indicó que no ha renovado, aseguró que todo va por buen camino.

“Todavía no tengo esa renovación para el próximo año, pero, dentro de lo que puedo contar, se han portado increíble y me han dado palabras que muy pocas veces se les dan a un jugador. Solamente las debo agradecer”, confesó el capitán de la U.

Marcelo Díaz tiene 38 años (cumple 39 en diciembre). Pese a la cantidad de títulos que ha logrado a nivel de clubes y selección, asegura que todavía tiene combustible en el estanque. Las ganas de ganar no cesan.

“Voy a estar en edad de 40 años y todavía queda bencina. Queda pasión, sentimiento. Eso todavía no se acaba. El día que se acabe eso, seré el primero en decir hasta nomás llegué”, cerró Marcelo Díaz.