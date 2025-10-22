Una semana de alta tensión es la que se vive en Universidad de Chile. En una semana definirá su futuro tanto en Copa Sudamericana ante Lanús, como en Liga de Primera, donde enfrentarán el Clásico Universitario ante Católica.

Si bien no contaron con la “ayuda” de la ANFP para reprogramar el duelo en el Claro Arena, desde el plantel azul se enfocan en estar disponibles para ambos compromisos. Aunque para el capitán Marcelo Díaz, las prioridades están claras.

En conversación con TNT Sports, el volante de la U fue categórico en restarle piso al Clásico Universitario y enfocar sus fuerzas en el duelo por Sudamericana, el cual calificó como “el partido más importante de los últimos años, absolutamente”.

Marcelo Díaz resta piso al Clásico y se enfoca en Sudamericana

“El foco está puesto ahí en ese partido del día jueves por Copa Sudamericana. Absolutamente. Vamos partido a partido, y el primero que tenemos es Lanús, que es una semifinal, así que tenemos que sobre todo esta semana pensar en Lanús“, afirmó el futbolista de 38 años.

En esa línea, Díaz sostiene que “este es el partido más importante en los últimos 13 años de la U, porque la semifinal con Boca fue el 2012 y fue la última instancia tan decisiva en una copa continental. Estamos en una linda semana, una linda instancia y debemos aprovecharla, por que la U volvió a ser competitiva“.

“Después de pasar momentos tan malos, hoy estamos en una situación favorable. Solamente los que somos de la U esperábamos algo así. Volvimos a hacer rugir al león que tanto nos costó”, puntualizó el capitán de los azules, que iniciará ante Lanús desde el banco de suplentes.

Sobre el hecho de llegar a semifinal de Copa Sudamericana, Díaz añade que “no es normal que un club chileno esté en esta instancia y acá representamos a la U pero también estamos representando a Chile, así que esperemos que nos vaya bien por todos“.

Los números de “Carepato” en 2025

Entre torneos locales e internacionales durante el presente año, el capitán de los azules disputó un total de 2.190 minutos en cancha durante 33 encuentros, donde registra cuatro tarjetas amarillas y una expulsión, sin goles ni asistencias.

¿Cuándo juegan los azules?

Universidad de Chile recibirá en el Estadio Nacional a Lanús, por la semifinal ida de Copa Sudamericana, a jugarse este jueves 23 de octubre desde las 19:00 horas.