Copa Sudamericana a la vista. La Universidad de Chile se enfrentará a Lanús por las semifinales del torneo continental que ganó en 2011. En esta ocasión, el Romántico Viajero tendrá ocho días de locos.

Primero, será la ida de la Sudamericana. La Universidad de Chile recibe a Lanús en el Estadio Nacional. Luego, el fin de semana que se aproxima, los dirigidos por Gustavo Álvarez irán al Claro Arena, para un importantísimo Clásico Universitario.

Para terminar, el cuadro universitario viajará a Argentina, para definir en la Provincia de Buenos Aires las semifinales de la Copa Sudamericana. Ocho días para volverse locos.

Baja importante en la U de Chile

Conferencia de prensa de Gustavo Álvarez en el CDA. El técnico de la Universidad de Chile tomó la palabra para referirse a los desafíos importantes que se vienen para el Bulla.

En ese contexto, el técnico azul anunció la baja de un importante jugador para la ida, a jugarse en Santiago. “Tuvimos una semana larga de preparación. Después de mucho tiempo, pudimos recuperar a todos, a excepción de Nicolás Fernández, que está con una molestia que por precaución no estará disponible y aspiramos para el domingo“, enfatizó el profesor.

De esta forma, la Universidad de Chile pierde uno de sus pilares en defensa y tendrá que reacomodar algunas piezas. Sin embargo, el retorno de Nicolás Fernández para el Clásico Universitario puede ser una buena noticia.

Nico Fernández no estará ante Lanús en la ida | Photosport

¿Cuándo se juega el Clásico Universitario?

La Católica recibirá a la Universidad de Chile este domingo 26 de octubre, a las 12.30 horas. Será el primer Clásico que recibirá el remodelado Claro Arena.