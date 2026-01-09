El 2025 se vivió una fuerte polémica en el fútbol chileno. Universidad de Chile estaba representando al fútbol chileno en semifinales de Copa Sudamericana, instancia en la que enfrentaba a Lanús. Pero entre esos dos duelos, debió visitar a la Universidad Católica en San Carlos.

El revuelo fue mayúsculo. Los azules se presentaron con un equipo reserva y perdieron a Lucas Assadi, figura del equipo, quien se desgarró en la cancha sintética de la UC.

Los reclamos llegaron desde todos lados. La dirigencia de la U apuntó a la poca disposición para reprogramar el duelo y terminado el torneo Charles Aránguiz no fue a la Gala Crack en señal de protesta.

Assadi se lesionó ante la UC antes de jugar contra Lanús en Argentina

El cambio en las bases tras lo sucedido el 2025 a U de Chile

Un hecho que cambiará para el 2026. Esto porque el Consejo de Presidentes de la ANFP aprobó las bases, que trae una “Ley U de Chile” para que, en este caso, sí se ayude a los elencos nacionales que participan en instancias decisivas de torneos internacionales.

El elenco involucrado podrá pedir la suspensión de su duelo en el torneo local antes de viajar al extranjero, para tener de esta forma un mayor descanso en uno de los dos duelos. Solo corre para el partido antes de jugar como visitante.

También se estableció que debe haber un descanso adecuado de 72 horas entre los partidos. Esto a raíz de que la U jugó un jueves ante Lanús y luego un domingo en la mañana contra Católica, por lo que no se cumplió ese lapso de tiempo.

De esta manera, si un equipo chileno logra avanzar bastante en torneos internacionales tendrá la potestad de ampararse en un reglamento y no deberá pedir buenas voluntades a Quilín.