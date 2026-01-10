Ya es un hecho que el volante paraguayo Lucas Romero es el nuevo y flamante refuerzo de U de Chile. El talento guaraní arriba desde el Deportivo Recoleta, de dicho país.

Y ante los pergaminos de la figura del elenco sudamericano, los hinchas de U de Chile se ilusionan con la temporada 2026. Por su parte, en el Reco paraguayo lamentan la partida de su gran joya.

Pero así como unos parten, otros llegan. Es que dentro del arsenal de refuerzos que sumó el Canario de Paraguay, un criticado y recordado ex bullanguero ya entrena en dicho país.

El ex U de Chile que arriba a Paraguay

Mientras Lucas Romero ya es flamante refuerzo de U de Chile, el Deportivo Recoleta sumó a un ex azul como volante al equipo. Se trata de Marcelo Cañete, quien en 2021 jugó por la U.

“El Canario suma experiencia y talento. Marcelo Cañete se une a las filas de Recoleta FC ¡Vamos con todo en esta nueva etapa!”, anunció el ex club de Lucas Romero, en sus redes sociales.

Cañete tiene 34 años y viene de irregulares campañas en los últimos años. En 2025 jugó para el Sol de América Paraguay, tras haber defendiendo a Santiago Wanderers y Huachipato en Chile.

Previo a eso, su ciclo en U de Chile no fue el mejor, recordado por la campaña del terror que casi desciende al elenco azul, en 2021. Hoy, defendiendo al Deportivo Recoleta buscará su revancha en el fútbol.