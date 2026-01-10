Universidad de Chile cuenta las horas para presentar a su nuevo refuerzo en el mercado de pases de la temporada 2026, una vez que logró un acuerdo con Octavio Rivero.

Por lo mismo, el delantero uruguayo se despidió esta jornada desde Barcelona de Ecuador, cuadro donde tenía deudas con su sueldo, algo que fue clave para que el ex Colo Colo buscará su salida.

Más allá de los problemas con la dirigencia del equipo de Guayaquil, el atacante mandó un mensaje por sus redes sociales, para despedirse de todo lo vivido en el club las últimas temporadas.

“Queridos barcelonistas hoy me toca despedirme de este gran club y cerrar esta etapa tan importante en mi vida”, explicó.

Rivero quiso tener una tranquila despedida desde Barcelona

Octavio Rivero se despide de Barcelona

Octavio Rivero se despidió para siempre de Barcelona y se prepara para ser nuevo refuerzo de Universidad de Chile, lo que se confirmará en las próximas horas: “Me voy con recuerdos inolvidables”.

“Quiero agradecer especialmente a mis compañeros, cuerpo técnico, utileros, cocineras y a todos los que forman parte del día a día en el club”, destacó.

“Muchas gracias por el cariño, el respeto y el apoyo que me brindaron desde el primer día”, profundizó.

Rivero llegará esta tarde al país para transformarse en nuevo refuerzo de Universidad de Chile, donde estará un ex compañero como Matías Zaldivia con quien coincidió en Colo Colo.

