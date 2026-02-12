“Entrenaron a la par”: Las dos novedades que presentará la U de Francisco Meneghini ante Palestino

Universidad de Chile da vuelta la página tras la caída en la fecha 2 de la Liga de Primera ante Huachipato. Francisco Meneghini acusó el golpe y busca sumar de inmediato este viernes cuando el Romántico Viajero visite a Palestino. Partido que asoma como clave para el DT que todavía no logra hacer olvidar el proceso de Gustavo Álvarez.

Por lo mismo, el propio Paqui asumió la presión del puesto y recalcó que se ha trabajado bien está semana en busca de encontrar la mejor versión para meterse en la lucha por el título y no perder más puntos que en la recta final pasan la cuenta.

“Acá no sobra el tiempo. Por eso trabajamos lo mejor posible cada día para encontrar una mejor versión y obtener los triunfos. El objetivo es el máximo y cada partido que pasa sin ganar genera incomodidad, pero yo confío en mis jugadores”, recalcó el adiestrador ese jueves en conferencia en el CDA.

Las dos novedades que tiene Universidad de Chile ante Palestino

Pero en la U ya quieren su revancha y este viernes buscarán el triunfo ante Palestino a partir de las 20:30 horas. Partido en el que Francisco Meneghini tiene recuperados a dos refuerzos que asoman como claves en la temporada 2026. Lo que tiene relación con Lucas Romero y Octavio Rivero.

Rivero estará disponible para jugar ante Palestino este viernes

“Esta semana se han sentido mejor, con menos dolor y tienen ganas de participar. Lo han hecho entrenar casi a la par del grupo en los entrenamientos y todo apunta que entran en la nómina”, destacó Paqui este jueves.

Incluso recalcó que más allá de lo que ocurra en La Cisterna, ya preparó un nuevo amistoso para seguir sumando rodaje de cara a lo que se viene por Copa Sudamericana y el Superclásico.

“Este sábado jugaremos con San Luis para volver a verlos competir, lo que me permite ver cosas. A Diego Vargas con Huachipato tuvo un correcto partido y nos apoyamos mucho en lo que vimos en los amistosos. Lucas Romero está en proceso de adaptación, lo veo bien y aportará mucho al equipo”, recalcó.

