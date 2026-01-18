ver también La historia del mensaje de Instagram terminó con Lucas Romero como refuerzo de la U

Lucas Romero sigue adaptándose a Universidad de Chile como uno de los tres refuerzos hasta ahora de Universidad de Chile junto a Eduardo Vargas y Octavio Rivero, a por caer el fichaje de Juan Martín Lucero y rumores sobre un posible arribo de Esteban Matus.

Trascurridos sus primeros días en el Chuncho, el mediocampista central paraguayo conversó en extenso con Walka TV, donde reveló quién su el primero en acogerlo en la U.

Si bien el primer compañero con el que tuvo contacto fue Octavio Rivero, para términos prácticos no vale. Ambos son refuerzos y trabajaron juntos a la llegada. Del plantel azul quien le dio la bienvenida fue Matías Zaldivia.

Partió con Rivero, Zaldivia lo integró al plantel

“Primeramente conocí a Octavio. Yo estaba entrenando con él el primer día, el domingo pasado. Con él tomamos confianza, empezamos a hablar“, dijo Romero.

Romero ya es uno más en la U, pero junto a Rivero, Matías Zaldivia fue el primero en darle la bienvenida e integrarlo al plantel.

El mediocampista de 23 años y que ya tuvo un breve debut con la selección paraguaya sentencia que “después, con Mati Zaldivia. Fue un recibimiento muy lindo“.

De esta forma, se confirma el liderazgo e importante rol que tiene y asumió Zaldivia en el vestuario de Universidad de Chile. Como se dice el el mundo del fútbol, el defensa argentino y nacionalizado chileno le hace bien al camarín.

Zaldivia conoce su personalidad y toma responsabilidades en la U, ya atrás y en el olvido para el pueblo azul su arribo entre críticas directamente desde Colo Colo. El defensa se impregnó del Romántico Viajero y se ganó el respeto y cariño de los hinchas. Y Lucas Romero confirma que el zaguero lleva una de las batutas en el camarín.