Se acabó la teleserie veraniega del mercado de fichajes que tenía como protagonista a Emiliano Amor, luego de su salida de Colo Colo, porque fue presentado en su nuevo club en Argentina.

El defensor central de 30 años había cerrado su segunda etapa en el estadio Monumental, por lo que estaba a la espera de conocer su nuevo destino en su país.

En sus redes sociales publicaba videos de sus entrenamientos en solitario, donde siempre tenía alguna indumentaria de su paso por Colo Colo, donde era apoyado por los hinchas.

Pero esta jornada dejó atrás las dudas de su nuevo club, porque fue presentado en las plataformas digitales como nuevo refuerzo de Defensa y Justicia: “Bienvenido, Emi”.

Emiliano Amor vuelve al fútbol argentino. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

¿Dónde jugará Emiliauvo Amor?

Emiliano Amor era seguido por varios equipos tras su triste despedida de Colo Colo, donde clubes de Argentina y hasta de Uruguay estaban tras sus pasos en el mercado.

Hace tan solo unos días se llegó a hablar de Newell’s incluso de Peñarol, pero fue toda una sorpresa cuando fue destacado en las redes sociales de un cuadro argentino.

Luciendo la camiseta amarilla del “Halcón” Amor termina sus dudas con su futuro, por lo que volverá a jugar en el fútbol argentino, donde los hinchas le desean todo el éxito.

El jugador llega como agente libre, tras terminar contrato con Colo Colo, en un acuerdo que lo vincula por un año con la institución.

Revisa los detalles: