Tras ser cortado en Colo Colo: los dos clubes que siguen a Emiliano Amor

El mercado de fichajes avanza rápidamente y uno de los nombres que más opciones tiene es Emiliano Amor. El central cerró su segundo ciclo en Colo Colo y ahora busca club para el 2026.

Su primera etapa fue de las mejores en los albos y sumó seis títulos. Sin embargo, la segunda pasada por el Estadio Monumental fue para el olvido como todo el plantel albo. Para peor, Fernando Ortiz le informó que no lo tenía en sus planes y fue de los primeros cortados.

“Gracias por todo. Te deseamos el mejor de los éxitos”, fue la despedida de Colo Colo para el central trasandino. Lo que dolió bastante a los hinchas que lo tenían como uno de los referentes más queridos. Junto a Amor, también se fueron Mauricio Isla, Óscar Opazo y Sebastián Vegas.

El futuro de Emiliano Amor

Pero el defensa dio vuelta la página y ahora busca nuevos horizontes. El tema es que ahora hay dos candidatos importantes y de clubes grandes del continente. Ahora Emiliano Amor está en la carpeta de Newells y Peñarol.

En el programa Proyecto Fútbol de Radio Libre se deslizó que el central de 30 años es seguido para sumarse al cuadro rosarino. Su experiencia en Vélez, la selección de Siria y Colo Colo, lo ponen como carta más que aprobada por la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez.

Pero además está en la carpeta de Peñarol. El cuadro uruguayo también sigue de cerca al defensa de un metro 92. Incluso la salida de Javier Méndez a Colo Colo podría acelerar la negociación. Por lo que se esperan novedades en los próximos días.