La U de Chile se sigue reforzando con todo para pelear el título en la temporada 2026. El Romántico Viajero aseguró a su nuevo defensor luego de confirmar el arribo de Lucas Romero.

El zaguero paraguayo de 23 años aterriza en el Centro Deportivo Azul para potenciar al plantel de Francisco Meneghini. Y si bien su objetivo es destacar en el elenco estudiantil, lo cierto es que viene con la mira puesta en otro objetivo: ser citado para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Lucas Romero apunta a llegar al Mundial gracias a la U

Lucas Romero ya es jugador de la U y este domingo dio sus primeras declaraciones vistiendo de azul. “Las sensaciones son muy buenas, fabulosas. Llegar a un equipo tan grande es fabuloso, estoy muy contento de estar acá“, dijo al sitio oficial del club.

“Me llamó muchísimo la atención la grandeza del club, la hinchada, la historia que tiene. Exige mucho y por eso quise venir. Es un buen paso para mi carrera, es muy importante para crecer“, añadió.

Lucas Romero aseguró que puede ir al Mundial si rinde bien en la U. Foto: U. de Chile.

Lucas Romero también aprovechó de detallar sus cualidades para sumarle a la U. “Mis principales características son el juego limpio, intervenciones, juego defensivo. Soy alto, así que puedo aportar en el juego aéreo. Desde la salida, del mediocampo puedo aportar“.

Publicidad

Publicidad

Además, destacó que llega “en un momento muy lindo, el año pasado tuve convocatoria en la selección, también en el club donde estaba jugaba casi todos los partidos. Es un momento futbolístico muy bueno y estoy para hacer lo mejor acá“.

El zaguero paraguayo también remarcó que viene a escribir su nombre en los libros del Bulla. “Para todos los objetivos que tenemos, salir campeón es el objetivo principal y por el que vengo a hacer historia“.

ver también ¿Se cae a última hora? La complicación que sacude a la U por Juan Martín Lucero

Pero fue tras ello que Lucas Romero abordó el plan que tiene en su arribo a la U. “Aprendí muchísimo estando en la selección, también con los grandes. Mejoré mucho, gané experiencia, vengo por el objetivo de sumar minutos y tener chances de ir al Mundial“.

Publicidad

Publicidad

“Acá la U es un club grande, tranquilamente me podría llevar al Mundial. Tengo que trabajar duro, con dedicación y compromiso con la camiseta primero, para después pensar en el Mundial“, complementó.

Finalmente, Lucas Romero le avisó a los hinchas de la U que “estoy muy feliz, contento y ansioso de poder dar lo mejor de mí en este año. Espero que sea un gran año”.

Publicidad

Publicidad

¿Cuáles fueron los números de Lucas Romero en 2025?

Lucas Romero es refuerzo de la U luego de haber disputado 34 partidos oficiales en total en la temporada 2025 con Recoleta de Paraguay. En ellos aportó con 1 gol y 2 asistencias en los 2.654 minutos dentro de la cancha.