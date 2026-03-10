Universidad de Chile concretó la salida del técnico Francisco Meneghini, quien dejó de ser el entrenador de los azules tras el empate 1-1 ante Universidad de Concepción en la sexta fecha de la Liga de Primera 2026.

En ese sentido, la dirigencia de Azul Azul se pondrá a buscar un nuevo entrenador, donde esperan poder encontrar alguien que esté a mano y que conozca el medio chileno.

Por lo mismo, desde mañana se espera que el trabajo sea de la mano de un interino, que ya esté dentro del club, por lo que hay un nombre que ya fue notificado.

Así lo confirmó el periodista Cristián Caamaño, quien deja en claro que desde el miércoles la U entrenará bajo las órdenes de Manuel Iturra.

Manuel Iturra será el técnico interino en la U tras trabajar con Paqui. Foto: Emisora Bullanguera.

Manuel Iturra asume como DT interino en la U

Fue en ESPN Chile donde el periodista entregó detalles de lo que se viene para el entrenamiento de mañana en Universidad de Chile, donde ya no estará Francisco Meneghini.

Por lo mismo, se debe trabajar con miras al partido del fin de semana, donde se debe visitar a Coquimbo Unido en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en un complejo escensario.

“Manuel Iturra va a ser el técnico al sábado, pertenece al club no es integrante. Estuvo con Álvarez, estaba como tercer ayudante de Paqui porque tenía a dos argentinos y luego estaba Iturra que es un integrante que los clubes integran al staff”, explicó.

En otros nombres, también puso a César Henríquez, como jefe de las divisiones inferiores de manera de hacer una “dupla técnica” para los próximos días.

Por lo mismo, si bien surgió la versión que no quiere asumir, entienden que será acompañado, al menos en un inicio, con otros técnicos que están dentro del club para salir del problema.