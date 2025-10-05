Es tendencia:
Jugó en la Universidad de Chile, lo dirigió Pellegrini y pocos se acuerdan del gol que le marcó al Barcelona

Al igual que Alexis Sánchez, otro chileno consiguió darle un fuerte dolor de cabeza al Barcelona. Pocos se acuerdan.

Por Jose Arias

Le anotó al Barcelona en 2013.
© Getty ImagesLe anotó al Barcelona en 2013.

Sucedió un 16 de enero. No, no estamos hablando del cumpleaños del periodista que escribe. Más bien, nos adentramos en el momento en el que un chileno le marcó un increíble gol al Barcelona, tal cual sucedió con Alexis Sánchez en el Sevilla.

Corría una temporada en la que, además, el Barcelona era ampliamente superior a todos en la Liga española. Estamos hablando del 2012-2013, cuando el cuadro culé llegó a los cien puntos, en la cima de la Primera División.

Pero, en la Copa del Rey no les fue como esperaban. Y si bien el Málaga de Manuel Pellegrini no consiguió eliminar a los catalanes, sí consiguió hacerles un partidazo, en el que un ex Universidad de Chile fue protagonista.

La impresionante marca que rompió Alexis Sánchez con su gol al Barcelona

Gol olvidado: cuando un chileno sorprendió al Barcelona

Fue en los cuartos de final de la Copa del Rey. El Barcelona enfrentaba al Málaga en el Camp Nou. Todas las apuestas iban hacia el elenco catalán. Pero, en los primeros momentos, el elenco que entonces dirigía Manuel Pellegrini sorprendió.

Una salida del portero Pinto con Thiago Alcántara le terminó dando su minuto de fama a Manuel Iturra. El ex Universidad de Chile la robó en la salida del Barcelona y solito se creó un gol que hizo tambalear al gigante culé.

Finalmente, el partido terminó 2-2, con un empate sobre la hora del Málaga. En la vuelta, sin embargo, Messi, Piqué, Pedro e Iniesta hicieron de las suyas, para ganar 4-2 y pasar a las semifinales. Pero, nada le quita la gloria de aquel día de enero al Colocho Iturra.

Colocho le anotó al Barcelona | Getty Images

Colocho le anotó al Barcelona | Getty Images

¿Cuándo hizo un gol Alexis Sánchez ante el Barcelona?

Sucedió este domingo 5 de octubre, cuando se enfrentaron por La Liga el Sevilla y el Barcelona. El duelo terminó 4-1 a favor de los dirigidos por Almeyda y el primer tanto del encuentro fue obra de Alexis Sánchez desde el punto penal.

