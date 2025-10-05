Ha vuelto con todo. Alexis Sánchez está teniendo un renacer, a sus 36 años, en el fútbol español. Vistiendo la camiseta del Sevilla, el chileno volvió a anotar, en el trascendental partido ante el Barcelona.

Fue el inicio de la cuenta a favor de los sevillanos. Un penal le dio la oportunidad a Alexis Sánchez de abrir el marcador. Evidentemente, el tocopillano no desperdició el momento y puso su segundo tanto en el cuadro nervionense.

De esta forma, el chileno confirma su buen momento. Pero, no solamente eso. Además, le marcó al equipo cuya camiseta vistió entre 2011 y 2014. Sevilla se puso arriba del Barcelona con el gol del Maravilla.

ver también ¡Clase y estilo! Alexis Sánchez se hace gigante en Sevilla y le marca un gol a FC Barcelona

Una estadística impresionante y única de Alexis

En Sevilla saben que cuentan con un jugador de gran calidad. Es por eso que no le quitan el ojo de encima al Maravilla. Sin embargo, la sensación empieza a expandirse por toda la Península Ibérica.

Es por ello que el reconocido MisterChip desempolvó una estadística que no se rompía desde hace muchos años. Se trata de que dos jugadores con 36 años o más le han anotado al Barcelona en una misma temporada. Anteriormente, habían sido Di Stefano y Puskas.

Gol de Alexis desde el punto penal | Photosport

Publicidad

Publicidad

Además, con 36 años y 290 días, el Maravilla se transformó en el ex jugador del Barcelona más longevo en marcarle al club culé. Grandes estadísticas que marcan la genialidad del tocopillano.

Tweet placeholder

¿Cuántos goles lleva Alexis Sánchez desde su llegada al Sevilla?

Este fue su segundo tanto desde su llegada al club sevillano. Alexis ya había marcado en el triunfo ante el Alavés, en la victoria por 2-1 de los dirigidos por Almeyda.

Publicidad

Publicidad