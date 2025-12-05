Universidad de Chile vivirá la salida anticipada del técnico Gustavo Álvarez, quien expresó durante la semana sus deseos de dejar al club al no tener el mismo objetivo que la dirigencia de Azul Azul.

Si bien tiene contrato activo hasta diciembre de 2026, por lo que tendrá que negociar con la concesionaria, los caminos parecen separarse rápidamente, donde existe la idea de que tiene listo su próximo destino.

Así también lo enfatizó el ex jugador Rodolfo Moya, quien pasó por la U, quien asegura que un técnico que actúa de esta forma es que tiene todo listo para el siguiente paso.

“Gustavo Álvarez ya está pensando en Perú. Es claro, el hombre se quiere ir a Perú, está claro eso”, destacó en conversación con Redgol.

Rodolfo Moya asegura que Álvarez dejó a la U justo cuando salió de puestos de Copa Libertadores. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

ver también El incómodo momento que marcó a Gustavo Álvarez con hinchas de la U en el aeropuerto

Rodolfo Moya confirma que Álvarez tiene otro destino

Para Rodolfo Moya lo que ha pasado con Gustavo Álvarez es muy criticable, porque lo acusa de abandonar el objetivo grupal por uno propio, cuando estaban en competencia.

Publicidad

Publicidad

“Entonces dice que no quiere seguir, pero el momento en que lo dijo fue dejando a la U fuera de la Copa Libertadores. Fue una irresponsabilidad”, explicó.

“Y en este escenario no hay que retenerlo, que se vaya, es lo mejor. Si bien fue un técnico que anduvo bien, tampoco ganó mucho. Al final llegó hasta donde llegó nomás”, cerró.