Este sábado Iquique y Everton estarán jugando para salvarse del descenso. Los nortinos, que han remontado en las últimas fechas, eso sí tienen un panorama bastante complicado.

Al ir dos puntos abajo de los ruleteros, necesitan ganarle sí o sí en el Tierra de Campeones a Universidad de Chile y además esperar que el Ever pierda en su visita a Rancagua.

El canterano del cuadro Oro y Cielo e hincha de la institución, Rodolfo Moya, manifestó en charla con Redgol que “estamos con toda la intención y fe de que vamos a ganar. Tengo un poco de miedo, hay que reconocer el temor, pero creo que Everton mantiene la categoría”.

Everton puede descender en la última fecha del torneo

El complejo año de Everton

Everton tiene la tercera planilla más cara del torneo, tras Colo Colo y Universidad de Chile. Por eso el mal rendimiento de la temporada es muy sorprendente.

“Creo que por el sistema de campeonato, te quedas abajo dos partidos y se vienen los fantasmas”, explica Moya. “Llegaron jugadores caros, pero no hicieron buen torneo. Además el primer técnico que llegó, un brasileño, que no había jugado nunca, no manejaba el camarín. Pasó la cuenta”.

De hecho piensa que los futbolistas del plantel “son caros pero no de tanta experiencia, llegaron otros que no venían jugando, a algunos no les encuentras el puesto. Así se complica todo”.

No quiere culpar a la dirigencia por lo que está sucediendo, aunque sí encuentra un responsable. “Los dirigentes de hoy lo han hecho bien, tienen un plantel con recursos, pero la persona contratada como gerente técnico no ha resultado“, señala.

El apuntado es Gianni Micehilini, que arribó el año pasado. “Es uruguayo y trajo puros uruguayos, no sé si eran figuras, los mejores, pero ahí está el tema. Ese gerente técnico no supo armar el plantel, trajo jugadores caros y a un mal entrenador”.

De hecho lamenta la salida del anterior, Camilo Rozas. “El que estaba era Camilo Rozas, se fue a la U de Conce y luego a San Felipe, que los salvó de irse a Tercera”, señala.