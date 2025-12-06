16:27hs Vamos desenredando el enredo...

Tres elencos para dos plazas. Universidad de Chile, O’Higgins y Universidad Católica pelearán por un cupo en la Copa Libertadores. Los precordilleranos corren con ventaja.

Universidad Católica cuenta con los puntos de ventaja y la diferencia de goles como para asegurar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tan sólo con un empate ante Unión La Calera. Resultado más que lograble, considerando que la UC juega en casa y que los Cementeros vienen pésimo.

Mientras tanto, O’Higgins de Rancagua puede acceder al Chile 2 si es que logra vencer a Everton de Viña del Mar y la UC cae ante Calera. En caso de que los Cruzados ganen o empaten, el Capo de Provincia tendrá que vencer para asegurarse el Chile 3, que da un cupo para la pre-Libertadores (a menos que la U pierda).

Por último, la Universidad de Chile. Es difícil el tema para los azules, que no dependen siquiera de sí mismos. El Bulla tendría que vencer a Deportes Iquique y esperar que O’Higgins empate o pierda ante Everton para poder clasificar al Chile 3. Para entrar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores, la única fórmula que sirve es que caiga Católica, que empate o pierda O’Higgins y ganar.