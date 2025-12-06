Hasta el pitazo final, aparentemente, nada estará completamente definido. Universidad de Chile busca sus chances de clasificación a Copa Libertadores y, para ello, pretende cerrar la temporada con un triunfo ante Deportes Iquique.
El Romántico Viajero se puede meter en el anhelado torneo, si es que logra derrotar a los Dragones Celestes, aunque, de todas formas, tendrá que mirar de reojo lo que suceda con O’Higgins, que enfrenta a Everton de Viña del Mar.
Es por eso que esta tarde se viste de emoción futbolera. Gustavo Álvarez, mientras tanto, podría cerrar su ciclo en la U con una clasificación importante y así darle un broche de oro a su paso por el elenco laico.
La U venció a Iquique en el primer duelo entre ambos este 2025 | Photosport
Universidad Católica cuenta con los puntos de ventaja y la diferencia de goles como para asegurar su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 tan sólo con un empate ante Unión La Calera. Resultado más que lograble, considerando que la UC juega en casa y que los Cementeros vienen pésimo.
Mientras tanto, O’Higgins de Rancagua puede acceder al Chile 2 si es que logra vencer a Everton de Viña del Mar y la UC cae ante Calera. En caso de que los Cruzados ganen o empaten, el Capo de Provincia tendrá que vencer para asegurarse el Chile 3, que da un cupo para la pre-Libertadores (a menos que la U pierda).
Por último, la Universidad de Chile. Es difícil el tema para los azules, que no dependen siquiera de sí mismos. El Bulla tendría que vencer a Deportes Iquique y esperar que O’Higgins empate o pierda ante Everton para poder clasificar al Chile 3. Para entrar directamente a la fase de grupos de la Copa Libertadores, la única fórmula que sirve es que caiga Católica, que empate o pierda O’Higgins y ganar.
Una nueva tarde de emociones nos trae el fútbol nacional. Esta vez, con tres partidos en simultáneo que definen la clasificación a Copa Libertadores.
Universidad Católica corre con ventaja en la tabla de posiciones y solamente una derrota ante La Calera podría hacer peligrar su paso seguro a Lali, con el Chile 2 entre las manos.
Por otro lado, un punto de diferencia tienen O'Higgins y la U. Mientras el Capo de Provincia enfrenta a Everton, los azules se medirán ante Iquique, con el Chile 3 como mayor posibilidad para ambos.
Puedes seguir el minuto a minuto del partido del Romántico Viajero con nosotros. Tendrás la previa, el acontecer en vivo y lo mejor que pase durante los noventa minutos de juego. ¡No te lo pierdas!