El Campeonato Nacional termina este fin de semana y este viernes comienza la Fecha 30 del torneo, con equipos que buscan sumar tres puntos y seguir escalando en la tabla de posiciones.

En este contexto, se dio a conocer el partido gratis que podrás ver este fin de semana en la Liga de Primera, que corresponde a uno de los clubes que busca mantenerse en la parte alta del tablero.

El partido del Campeonato Nacional que va gratis por TV

La señal encargada de transmitir de forma gratuita un partido po r la F echa 30 del torneo nacional es Mega y este sábado 6 de diciembre, transmitirá el duelo entre O’Higgins vs. Everton, a partir de las 18:00 horas .

La señal de TV en este caso será Mega 2 (9.2 digital) y de forma online a través de la aplicación Mega GO, previo pago de suscripción mensual.

La transmisión también estará a cargo de TNT y podrás verla a través de las siguientes señales según tu cableoperador:

TNT

VTR: 56 (SD)

Claro: 92 (SD) – 592 (HD)

Movistar: 601 (SD)

VTR: 781 (HD)

Mundo: 66 (SD) – 566 (HD)

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite Colo Colo vs. U. de Chile por la final de la Liga Femenina 2025

Programación Fecha 30 del Campeonato Nacional 2025

VIERNES 5 DE DICIEMBRE

Palestino vs. Huachipato – 20:00 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna.

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

Universidad Católica vs. Unión La Calera – 18:00 horas, en el Claro Arena.

– 18:00 horas, en el Claro Arena. Deportes Iquique vs. Universidad de Chile – 18:00 horas, en el Estadio Tierra de Campeones.

Coquimbo Unido vs. Unión Española – 18:00 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

Deportes Limache vs. Deportes La Serena – 18:00 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández.

O’Higgins vs. Everton – 18:00 horas, en el Estadio Codelco El Teniente.

DOMINGO 7 DE DIC IEMBRE

Coquimbo vs. Audax Italiano – 18:00 horas, en el Estadio Monumental.

– 18:00 horas, en el Estadio Monumental. Ñublense vs. Cobresal – 18:00 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.

Publicidad