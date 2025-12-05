Es tendencia:
Liga de Primera

¡GRATIS! El partido que puedes ver EN VIVO por TV abierta en la Fecha 30 de la Liga de Primera 2025

Este viernes comienza la Fecha 30 del Campeonato Nacional y este partido podrás ver gratis por TV.

Por Franccesca Arnechino

Fecha 30 Campeonato Nacional.
© ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORTFecha 30 Campeonato Nacional.

El Campeonato Nacional termina este fin de semana y este viernes comienza la Fecha 30 del torneo, con equipos que buscan sumar tres puntos y seguir escalando en la tabla de posiciones.

En este contexto, se dio a conocer el partido gratis que podrás ver este fin de semana en la Liga de Primeraque corresponde a uno de los clubes que busca mantenerse en la parte alta del tablero.

El partido del Campeonato Nacional que va gratis por TV

La señal encargada de transmitir de forma gratuita un partido por la Fecha 30 del torneo nacional es Mega y este sábado 6 de diciembre, transmitirá el duelo entre O’Higgins vs. Everton, a partir de las 18:00 horas.

La señal de TV en este caso será Mega 2 (9.2 digital) y de forma online a través de la aplicación Mega GO, previo pago de suscripción mensual.

La transmisión también estará a cargo de TNT y podrás verla a través de las siguientes señales según tu cableoperador:

TNT

  • VTR: 56 (SD)
  • Claro: 92 (SD) – 592 (HD)
  • Movistar: 601 (SD)
  • VTR: 781 (HD)
  • Mundo: 66 (SD) – 566 (HD)
Programación Fecha 30 del Campeonato Nacional 2025

VIERNES 5 DE DICIEMBRE

  • Palestino vs. Huachipato – 20:00 horas, en el Estadio Municipal de La Cisterna.

SÁBADO 6 DE DICIEMBRE

  • Universidad Católica vs. Unión La Calera – 18:00 horas, en el Claro Arena.
  • Deportes Iquique vs. Universidad de Chile – 18:00 horas, en el Estadio Tierra de Campeones.
  • Coquimbo Unido vs. Unión Española – 18:00 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.
  • Deportes Limache vs. Deportes La Serena – 18:00 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández.
  • O’Higgins vs. Everton – 18:00 horas, en el Estadio Codelco El Teniente.

DOMINGO 7 DE DICIEMBRE

  • Coquimbo vs. Audax Italiano – 18:00 horas, en el Estadio Monumental.
  • Ñublense vs. Cobresal – 18:00 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.
