La Serie Río de la Plata había dado a conocer días atrás su calendario para la edición 2026. Sin embargo, algunas bajas de último minuto obligaron a llevar a cabo ajustes en el fixture, entre ellos la incorporación de Everton de Viña del Mar como el cuarto equipo chileno en competencia y la adición de un nuevo partido para Deportes Concepción, tras la baja de Nacional.
De esta manera, Colo Colo, Everton, Universidad de Concepción y Deportes Concepción serán los representantes nacionales en este prestigioso torneo amistoso, que además contará con la presencia de importantes clubes del continente como Peñarol de Uruguay, Olimpia de Paraguay, Alianza Lima de Perú e Independiente de Argentina de Gustavo Quinteros, entre otros. A continuación, revisa todos los detalles de los encuentros en RedGol.
Programación de los equipos chilenos en la Serie Río de la Plata
Este tradicional campeonato de verano se disputará entre el 10 y el 23 de enero en Montevideo, Uruguay, y será transmitido en vivo y vía streaming a través de la plataforma Disney+. Conoce los horarios de los partidos, a continuación:
- Martes 13 de enero: Independiente de Avellaneda vs. Everton a las 21:00 horas en el estadio Parque Viera de Montevideo.
- Jueves 15 de enero: Olimpia vs. Colo Colo a las 21:00 horas en el estadio Luis Franzini.
- Domingo 18 de enero: Colo Colo vs. Alianza Lima a las 21:00 horas en el estadio Parque Viera de Montevideo.
- Lunes 19 de enero: Racing de Montevideo vs. U. Concepción a las 21:00 horas en el estadio Luis Franzini.
- Martes 20 de enero: Cerro Largo vs. Deportes Concepción a las 22:15 horas en el estadio Luis Franzini.
- Miércoles 21 de enero: Peñarol vs. Colo Colo a las 21:00 horas en el estadio Centenario.
- Jueves 22 de enero: Montevideo Wanderers vs. U. Concepción a las 21:00 horas en el estadio Parque Viera de Montevideo.
- Viernes 23 de enero: Montevideo City Torque vs. Deportes Concepción a las 22:15 horas en el estadio Charrúa de Montevideo.