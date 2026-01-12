Después de 18 años de larga ausencia, Deportes Concepción regresa a Liga de Primera y lo hará en grande. No sólo por la masiva asistencia de hinchas que se espera en la Región del Biobío. Prueba concreta de ello es su constante movimiento en el mercado de fichajes.

Apenas se concretó su milagro ascenso en Calama, la tienda lila decidió abrir su billetera y reforzarse a lo grande. Si bien mantuvo cierta base del equipo que jugó en Primera B, con Joaquín Larrivey a la cabeza, armaron un plantel renovado.

Son 15 futbolistas las nuevas incorporaciones que realizó Concepción para este 2026. Estos son dos arqueros, además de cuatro mediocampistas, cuatro delanteros y cinco defensas, entre ellos su último fichaje, el lateral Brayan Véjar.

ver también Nuevo refuerzo de los Lilácticos: Brayan Véjar es oficializado en Deportes Concepción

Los 15 refuerzos de Deportes Concepción para 2026

En los guardametas, el “León de Collao” confiará en dos veteranos como el brasileño César Dutra, ex Flamengo y Boavista, más el nacional Nery Veloso. En la última línea, junto a Véjar aparecen Cristián Suárez, el uruguayo Norman Rodríguez, el argentino Fausto Grillo y el juvenil Javier Rojas.

Para los mediocampistas, en Concepción contrataron a créditos chilenos como Jorge Henríquez, Misael Dávila y Leonardo Valencia, más el oriental Mauricio Vera; mientras que en el ataque, llegaron Aldrix Jara, Matías Cavalleri, Ethan Espinoza, además de la vuelta de Ignacio Mesías.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Quiénes se fueron desde Collao?

Mientras 15 futbolistas llegaron como fichajes al conjunto penquista, nueve fueron los que partieron de la institución: el arquero Joaquín Muñoz; los defensas Nozomi Kimura, Claudio Fernández, Fernando Cornejo Diego Zambrano y Felipe Saavedra; más los volantes Fabián Núñez y Nicolás Astete.

¿Cuándo juegan los lilas?

Este miércoles 14 de enero, Deportes Concepción jugará su primer amistoso del 2026 cuando reciban al campeón Coquimbo Unido en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo. Cinco días después, el lunes 19, visitará a Racing de Montevideo en Uruguay por la Serie Río de La Plata.

Tweet placeholder

Publicidad