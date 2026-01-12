No cabe duda que la localía es todo un tema para Universidad de Chile con el correr de los años. El no tener estadio propio genera un montón de problemas en las huestes azules, algo que ha sido hasta cierto punto muy perjudicial en el último tiempo.

Por ejemplo en la última temporada el bulla tuvo que hacer de local, además del Estadio Nacional, en recintos como el Santa Laura o el Francisco Sánchez Rumoroso.

Sin embargo, esto podría cambiar en este 2026 que recién comienza, ya que en las últimas horas se ratificó una muy buena noticia que va en directo beneficio de la U, que podría pasar toda esta temporada sin moverse del recinto de Ñuñoa.

Universidad de Chile asegura el Estadio Nacional por todo el 2026

De acuerdo a información entregada por La Voz Azul, la U aseguró sus 15 partidos por la Liga de Primera 2026 en el Estadio Nacional. Esto se pudo lograr tras un contrato de arriendo anual con el Instituto Nacional de Deportes, el ente a cargo del recinto.

“Desde el club además informarán sobre la venta y renovación de abonos para este 2026”, detalló el mencionado medio.

Universidad de Chile jugará todos sus partidos en la Liga de Primera en el Estadio Nacional, algo que puede resultar clave en sus resultados. | Foto: Photosport.

Se espera que durante esta semana se confirmen el día y hora de los primeros partidos de la Liga de Primera 2026. La U tiene pactado debutar justamente en condición de local ante Audax Italiano en el Estadio Nacional.

Cabe recordar que Universidad de Chile jugará su primer amistoso de pretemporada este domingo 18 de enero ante Racing desde las 19:00 horas en el Estar Roa de Concepción.