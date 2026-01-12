Universidad de Chile presentó a Lucas Romero como uno de los refuerzos para la temporada 2026, donde el volante paraguayo debe lucha en una zona donde hay muchos referentes.

El ex Club Recoleta sabe que tendrá que pelear puesto con Marcelo Díaz y Charles Aránguiz, los capitanes de la U en una experiencia donde asegura aprenderá de su trayectoria.

“Ellos me van ayudar muchísimo dentro del campo de juego, voy aprender muchas cosas de ellos, son experimentados, habrá una sana competencia con ellos, porque así que la U exige y en todos los puestos hay jugadores buenos”, explicó.

Por lo mismo, detalla que uno de los grandes objetivos que tiene es jugar muchos minutos, teniendo en cuenta que también se juega una carta para el Mundial 2026 con Paraguay.

Lucas Romero viene a luchar por un puesto de titular en la U. Foto: U de Chile.

Romero lucha por un puesto en el Mundial 2026

Lucas Romero fue convocado a amistosos de la selección de Paraguay, por lo mismo sabe que está en la mira del técnico Gustavo Alfaro, quien ve la convocatoria para el Mundial 2026.

Por lo mismo, tendrá una presión extra para poder brillar esta temporada, con el sueño de poder ser opción para su selección en el torneo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

“Son presiones distintas en Paraguay, pero estando en la selección es mayor, porque estamos en el Mundial. Yo creo que la agarraré bien, tengo que adaptarme rápido con esa presión y me toca dar lo mejor de mi”, explicó.

Revisa sus declaraciones:

