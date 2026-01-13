Universidad de Chile ha visto cómo se transformó en una teleserie el mercado de fichajes para la temporada 2026, donde el nombre de Juan Martín Lucero se ha demorado más de la cuenta.

Si bien lo esperaban para comenzar esta semana los entrenamientos en la pretemporada con el técnico Francisco Meneghini, el atacante argentino sigue negociando con Fortaleza.

Por lo mismo en la U surgió una versión de ponerle un ultimátum o para al plan B, pero hubo una decisión de último momento en donde tienen plena confianza en el ex Colo Colo.

“¿Hay plazos? Dicen en la U que es un jugador de elite, por lo que se le va esperar lo que se tenga que esperar”, explicaron en radio Cooperativa.

Juan Martín Lucero jugó en Colo Colo, donde incluso le marcó a la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

ver también ¿Llega o no? Detallan en qué está el fichaje de Juan Martín Lucero a U. de Chile

“La U espera por Lucero todo lo que sea necesario”

Fue el periodista Francisco Caneo quien contó detalles de la situación de Juan Martín Lucero, donde asegura que en Universidad de Chile tienen plena confianza de que arribará como refuerzo.

Publicidad

Publicidad

Este fin de semana se enteraron de una nueva negociación del argentino con Fortaleza, de manera de lograr un finiquito más grande por los dineros que le adeudan, algo que sorprendió en la U.

Pese a eso aseguran que se están acortando los tiempos: “Hay un ala que quiere esperar y los que están mas dentro de la negociación dicen Lucero va a llegar, pensó que podía sacar más plata pero ya está cachando que no podrá sacar mas de lo negociado”.

En ese sentido, igual confirma que hay un “plan b” pero que, por ahora, todas las esperanzas están en esperar a Juan Martín Lucero con quien ya tienen el acuerdo listo.

Publicidad