Universidad de Chile quiere a Juan Martín Lucero como refuerzo, pero el argentino todavía no arriba ¿Qué pasa con su fichaje? Acá te contamos en qué está todo.

El Romántico Viajero ya registra tres incorporaciones oficiales: Eduardo Vargas, Lucas Romero y Octavio Rivero. Sin embargo, uno de los más deseados por la directiva, como lo es Lucero, todavía no está cerrado, lo que despierta algunas dudas.

Los detalles de la llegada de Lucero

Si bien durante la semana pasa se decía que el arribo de Juan Martín Lucero a Universidad de Chile estaba sellado y que solo era cosa de horas para que llegara, todavía está en Brasil. Incluso, ha surgido el nombre de Gonzalo Mastriani como “Plan B”.

¿Se cae el fichaje de Lucero? Pues bien, en TNT Sports hablaron de la situación del atacante con pasado en Colo Colo. Pese a que reconocieron que han surgido algunos problemas, el resultado es inminente: será jugador del Romántico Viajero.

“Se esperaba que llegara este martes al CDA, pero hubo un tema con Fortaleza que aún no resuelve el jugador. Eso es lo que hoy por hoy está resolviendo el delantero, la información que tengo yo es que hay confianza en U. de Chile de que la operación por Juan Martín Lucero se va a realizar. Las conversaciones están encaminadas para que eso pase”, explicó el periodista Felipe Cartagena.

“Se espera que llegue esta semana y se incorpore a la pretemporada en Pirque junto al plantel. Ojalá antes de poder viajar a Concepción, que es este 17 de enero para jugar contra Racing allá en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Juan Martín Lucero será jugador de la U“, cerró el reportero de TNT Sports.

Universidad de Chile enfrentará a Racing en un amistoso internacional este domingo 18 de enero en Concepción. Será el debut de Francisco Meneghini en el club. Antes de esa fecha, debería quedar abrochada la llegada de Lucero.