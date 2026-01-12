Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

¿Llega o no? Detallan en qué está el fichaje de Juan Martín Lucero a U. de Chile

Se ha tardado más de lo esperado el arribo del campeón con Colo Colo en el 2022.

Por César Vásquez

Sigue a Redgol en Google!
Lucero lleva tres años en Fortaleza.
© Getty ImagesLucero lleva tres años en Fortaleza.

Universidad de Chile quiere a Juan Martín Lucero como refuerzo, pero el argentino todavía no arriba ¿Qué pasa con su fichaje? Acá te contamos en qué está todo.

El Romántico Viajero ya registra tres incorporaciones oficiales: Eduardo Vargas, Lucas Romero y Octavio Rivero. Sin embargo, uno de los más deseados por la directiva, como lo es Lucero, todavía no está cerrado, lo que despierta algunas dudas.

Los detalles de la llegada de Lucero

Si bien durante la semana pasa se decía que el arribo de Juan Martín Lucero a Universidad de Chile estaba sellado y que solo era cosa de horas para que llegara, todavía está en Brasil. Incluso, ha surgido el nombre de Gonzalo Mastriani como “Plan B”.

En Brasil explican el tremendo lío de Lucero que demora su llegada a U. de Chile

ver también

En Brasil explican el tremendo lío de Lucero que demora su llegada a U. de Chile

¿Se cae el fichaje de Lucero? Pues bien, en TNT Sports hablaron de la situación del atacante con pasado en Colo Colo. Pese a que reconocieron que han surgido algunos problemas, el resultado es inminente: será jugador del Romántico Viajero.

“Se esperaba que llegara este martes al CDA, pero hubo un tema con Fortaleza que aún no resuelve el jugador. Eso es lo que hoy por hoy está resolviendo el delantero, la información que tengo yo es que hay confianza en U. de Chile de que la operación por Juan Martín Lucero se va a realizar. Las conversaciones están encaminadas para que eso pase”, explicó el periodista Felipe Cartagena.

Se espera que llegue esta semana y se incorpore a la pretemporada en Pirque junto al plantel. Ojalá antes de poder viajar a Concepción, que es este 17 de enero para jugar contra Racing allá en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Juan Martín Lucero será jugador de la U“, cerró el reportero de TNT Sports.

Publicidad
Lucero viene de descender con Fortaleza. Imagen: Getty

Lucero viene de descender con Fortaleza. Imagen: Getty

Universidad de Chile enfrentará a Racing en un amistoso internacional este domingo 18 de enero en Concepción. Será el debut de Francisco Meneghini en el club. Antes de esa fecha, debería quedar abrochada la llegada de Lucero.

Lee también
La U confirma problemas con Juan Martín Lucero
U de Chile

La U confirma problemas con Juan Martín Lucero

Adelantan el día en que Juan Martín Lucero llega a Chile
U de Chile

Adelantan el día en que Juan Martín Lucero llega a Chile

En Brasil explican el lío de Lucero que demora su llegada a U. de Chile
U de Chile

En Brasil explican el lío de Lucero que demora su llegada a U. de Chile

¡La U se anota un primer triunfazo notable para este 2026!
U de Chile

¡La U se anota un primer triunfazo notable para este 2026!

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo