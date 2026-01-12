En Brasil explican el tremendo lío de Lucero que demora su llegada a U. de Chile

U. de Chile presentó a dos refuerzos este fin de semana: Lucas Romero y Octavio Rivero, quienes se suman a Eduardo Vargas como las incorporaciones del mercado de fichajes. ¿Y Juan Martín Lucero?

El nombre del Gato está anotado en la lista de deseos de los azules y hace bastante rato se habla de un acuerdo con el jugador. Sin embargo, pasan los días y el delantero todavía no viaja a Chile.

Desde la U esperaban que Juan Martín Lucero pudiera rescindir contrato con Fortaleza y así llegar como agente libre al Centro Deportivo Azul. Sin embargo, hay una complicación importante, según dijeron en Brasil.

El sitio Globo Esporte reveló que las negociaciones del representante del jugador y Fortaleza no avanzan porque Lucero le exigió a los brasileños que le paguen la mitad del monto restante de su contrato, que regía hasta 2027. Desde el club no aceptaron su requerimiento.

En U. de Chile buscan a Lucero, pero… | Photosport

ver también Aseguran que Lucas Assadi no está para nada listo en Atlético Mineiro: “Negociaciones muy difíciles”

El lío de Juan Martín Lucero que demora su llegada a U. de Chile

Con esto, continúan las negociaciones entre Juan Martín Lucero y Fortaleza para rescindir su contrato. De no cambiar las posturas, U. de Chile se ve obligado a buscar otras opciones. Gonzalo Mastriani asoma como posibilidad.

Publicidad

Publicidad

A la espera del nuevo delantero, el Romántico Viajero sigue trabajando en su pretemporada en el Centro Deportivo Azul. Los azules tendrán amistosos (contra Racing el 18 de enero y Universitario el 24) antes del inicio oficial de la temporada, con el regreso de la Liga de Primera el 1 de febrero.