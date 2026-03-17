Pese al tiempo que ha transcurrido, el adiós de Gustavo Álvarez sigue causando ruido en el mundo Universidad de Chile. Por esta razón, el propio DT intentó aclarar el tema

El Romántico Viajero se había mal acostumbrado a luchar por el descenso, hasta el arribo de Álvarez. Si bien no lograron un título nacional, ganaron la Copa Chile y la Supercopa, con goleada incluida ante Colo Colo. Su estilo de juego convenció a los hinchas azules.

La salida de Álvarez

Pese a que tenía contrato vigente, Gustavo Álvarez anunció públicamente a fines del 2025 que no quería seguir en Universidad de Chile. Después de bastante tira y afloja, logró conseguir desligarse del club. Esta situación no dejó una buena imagen.

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Mucho se especuló con que Álvarez se iba del CDA para firmar por otro club. Sin embargo, a más de tres meses de su partida de La Cisterna, sigue sin dirigir. El argentino dio una entrevista al podcast La Fábrica, donde aclaró nuevamente por qué se fue del Bulla.

“Mi decisión de irme de la U pasó por otro lado. Pasó por la no concordancia en cómo se rediseñó el proyecto deportivo (…) llegó el momento en que la concesionaria del club y yo teníamos que tomar dos caminos diferentes“, indicó Álvarez. El técnico fue enfático que sus diferencias fueron con Azul Azul. “No hablo del club, hablo de la concesionaria“, remarcó.

Gustavo Álvarez se ganó el cariño de los hinchas de U. de Chile. Imagen: Photosport

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En un momento cuando Fernando Ortiz no arrancó bien el torneo con Colo Colo, se especuló con que los Albos podrían ir a buscar a Gustavo Álvarez. El entrenador detalló que jamás lo han llamado y debido a la identificación que tiene con el Bulla, es muy complejo que llegue a Macul.

“Esto es fútbol y se sabe qué cosas se pueden hacer. Tengo un gran cariño por la U, y mi postura es esa“, cerró Gustavo Álvarez. Ahora el entrenador espera una nueva oportunidad deportiva, mientras los Azules buscan técnico. Lo que es seguro, es que por ahora sus caminos no se cruzarán nuevamente.



En resumen:

Gustavo Álvarez aclaró que su salida de Universidad de Chile se debió a discrepancias con la concesionaria.

aclaró que su salida de se debió a discrepancias con la concesionaria. El técnico ganó la Copa Chile y la Supercopa durante su paso por el club azul.

y la durante su paso por el club azul. Álvarez descartó haber recibido llamados de Colo Colo tras cumplirse tres meses desde su partida.

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