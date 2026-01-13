Universidad de Chile se alista para sacar la información de los abonos para la temporada 2026, una deuda que tienen con sus hinchas que estaban acostumbrados a hacerlo en Navidad.

La gran duda que han tenido en la U tiene que ver con la cancha del Estadio Nacional y la gran cantidad de recitales agendados, lo que le ha pasado la cuenta a la cancha.

Al final de 2025 los azules no pudieron cerrar su año en Ñuñoa y tuvieron que cambiarse a Santa Laura, por ejemplo, ante Coquimbo Unido, en algo que se puede repetir este año.

Por lo mismo, no se puede confirmar que todos los partidos serán en el Nacional, por lo que han decido que esto se va a decidir “partido a partido”, según el estado de la cancha.

Así quedó la cancha del Nacional tras los conciertos de Bad Bunny. Foto: Emisora Bullanguera.

¿Tambalean los abonos en la U?

Así también lo deja en claro el sitio Conexión Azul, quienes descartan de plano un acuerdo de la U para ocupar el Estadio Nacional en todos los partidos del torneo, porque hay eventualidades tras los conciertos que no se puede tener certeza.

“Si bien la disposición de las autoridades es que la U sea local en el Estadio Nacional durante 2026, su uso para los 15 partidos de la Liga de Primera se definirá partido a partido y no está asegurado para todo el año como se especuló durante las últimas horas”, explican.

Esto es fundamental a la hora de ofrecer los abonos para la temporada 2026 de parte de Azul Azul, por lo que no es posible correr los riesgos: “No existe un contrato anual para el uso del recinto y motivos de fuerza mayor podrían desplazar la localía azul a otro estadio”.

