El campeón del fútbol chileno volvió a la acción. Coquimbo Unido tuvo su primer desafío de la temporada 2026, al ser invitado por Deportes Concepción para protagonizar su “Noche Lila”, donde presentarían en cancha a sus 16 nuevos refuerzos.

Un duelo amistoso que marcaría, además, el debut de Hernán Caputto en la banca aurinegra que tenía por delante el duro desafío de mantener la racha de imbatibilidad que consiguió su antecesor Esteban González y que les dio el título en 2025.

ver también Claudio Palma vuelve a relatar fútbol chileno: “Los invito a la Noche Lila”

Coquimbo extiende su invicto ante Concepción

Las cosas no partieron bien para los “piratas”, ya que fue el cuadro lila quien abrió la cuenta mediante uno de sus nuevos refuerzos, Aldrix Jara, quien con un remate de pierna derecha marcó al minuto 38 el 1-0 con el que se fueron al descanso.

Sin embargo, en el segundo tiempo, tanto Coquimbo como Concepción realizaron múltiples cambios, lo que generó un nuevo aire al cotejo, y con él la remontada del campeón. Una de las figuras que comandaron el complemento fue Benjamín Chandía.

Precisamente el futbolista que estuvo en la mira de Universidad de Chile puso la paridad en los 54′ tras una lucida acción personal por la derecha, y dentro del área lila clavó su zurdazo en el ángulo superior derecho del arco local.

Coquimbo confirmó la remontada en los 81′ gracias a otro producto de su cantera, como Alejandro Azócar, quien puso el 2-1 definitivo para mantener su racha invicta y darle “la bienvenida” a Concepción en su regreso a la máxima categoría.

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelven a jugar?

El próximo encuentro de los aurinegros será este miércoles 21 de enero, cuando enfrenten a Deportes Limache por la segunda semifinal de la Supercopa, a partir de las 19:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.