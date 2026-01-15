En un vibrante y esperado partido, la Noche Lila tuvo de todo en el encuentro entre Deportes Concepción y Coquimbo Unido. Ahí, uno que captó la atención de los hinchas fue Claudio Palma, quien volvió al relato en el fútbol chileno.

El “Negro” había dicho adiós en 2025 a TNT Sports, pero bajo la señal Fanatiz retomó su pasión en la caseta. Durante la Noche Lila que terminó con triunfo de Coquimbo, el relator tuvo divertido intercambio con el meta Diego Sánchez.

“Qué gol te comiste, Mono, hue…, put… la cagaste ¡Qué te pasó Mono! Te he visto, tengo que partir con la pata arriba, gusto en saludarte”, lanzó entre risas el narrador de tantos goles en el fútbol chileno.

Diego Sánchez y la autocrítica con Claudio Palma

Diego Sánchez se puso los audífonos de la transmisión y, fiel a su estilo, respondió rápidamente a las divertidas críticas de Claudio Palma. Eso, aludiendo al gol que se comió en el duelo ante el Conce.

“Gracias por esas palabras, Negro, yo también te quiero mucho. Nada, faltó timing, jajajá. Cagada mía, estamos para cagarla y aprender, estos son los partidos que se puede fallar, después no hay margen de error”, respondió.

Después vinieron las felicitaciones del relator a la campaña de Sánchez campeón con Coquimbo. Emocionado, el portero recordó la figura de su padre, quien lo ayudó a despegar con los guantes.

“Siempre hablaste bien de mi papá, es un gran maestro para mí, aún le queda manjar al tarro, así que tratar de cagarla menos y voy a seguir jugando”, cerró el Mono Sánchez, en su divertido viral con Claudio Palma.

Así fue el intercambio entre Sánchez y Palma: