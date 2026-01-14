El año pasado, Claudio Palma sorprendió a todos con su renuncia a TNT Sports, marcando el fin de 20 años de relatos del fútbol chileno. Una era terminaba con el retiro de la voz más reconocida del balompié nacional.
El comunicador siguió narrando partidos para CHV, con presentaciones en el Mundial Sub 20 y la Copa Libertadores, pero no volvió a aparecer para los partidos de la Liga de Primera.
Ahora, Claudio Palma dio una importante noticia, porque volverá a relatar un partido entre dos equipos nacionales. “Los invito a la Noche Lila este miércoles 14 de enero desde Concepción (…) una noche que se va a sentir y latir en todo Chile y el mundo”, dijo en sus redes sociales.
Así, el conocido rostro de TV será quien le dé voz al emocionante partido que disputarán Deportes Concepción y Coquimbo Unido esta tarde (18:00 horas) en el Ester Roa Rebolledo. Será transmitido por Fanatiz.
Claudio Palma vuelve al relato del fútbol chileno
Hace solo unos días, Claudio Palma habló con RedGol sobre lo que le espera para 2026. “Estoy vigente. Relataré el próximo Mundial y la Copa Libertadores por Chilevisión”, contó.
“De TNT salí bien, llevo 38 años seguidos relatando, por eso fue una decisión bien jugada, pero fue bien pensada”, sumó. Al mismo tiempo, dejó claro que no le cerraba las puertas a un regreso al fútbol chileno. “Tomé una decisión, pero el día de mañana no sabes”, señaló.