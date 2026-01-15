Los chilenos han dejado huellas en Europa, no solo por sus títulos o actuaciones memorables, sino también por cifras que marcaron la época. Así lo refleja el ranking de Transfermarkt con los fichajes más caros en la historia de jugadores nacionales.

En el primer lugar aparece Alexis Sánchez, el tocopillano protagonizó el traspaso más alto de un chileno. Fue en la temporada 2014/15, dejó el Barcelona para llegar al Arsenal por 54 millones de pesos.

Es el mismo Alexis que aparece en el segundo puesto. En la campaña 2011/12, el chileno pasó desde el Udinese al Barcelona, alcanzando un monto de 47 millones de euros. Un salto que lo catapultó a la elite mundial.

El podio lo completa Arturo Vidal en la temporada 2015/16 cuando dejó la Juventus para fichar por el Bayern Múnich. La operación se cerró por 41 millones de euros, lo que muestra su peso en el fútbol europeo.

Alexis Sánchez aparece nuevamente en el cuarto puesto. Esta vez el traspaso se concretó del Arsenal al Manchester United en la temporada 2017/18, la cifra por la que el chileno cambió de ciudad fue de 40 millones de euros.

Osorio puede entrar en el top five

Hay un nombre que ilusiona al fútbol chileno: Darío Osorio. En caso de concretarse su venta, se ubicaría en la quinta posición, pues su valor es de los 26 millones de euros para la temporada 2025/26.

Sin embargo, el joven de 21 años aún no tiene destino confirmado, aunque en Dinamarca están convencidos que dará el salto más temprano que tarde.

Darío Osorio podría convertirse en el más caro de la historia

El ranking lo cierra Marcelo Salas en la temporada 2001/02 cuando pasó de Lazio a Juventus. El monto fue de 25 millones de euros una cifra enorme para la época, lo que refleja el impacto del “Matador” en Italia.