Daniel Castro ha sido uno de los jugadores que más focos encima ha tenido en este mercado de fichajes. El delantero de Deportes Limache viene del mejor año de su carrera, por lo que ahora está siendo vinculado a un grande como Colo Colo e incluso en Argentina.

Sin embargo, de momento no hay nada oficial sobre una salida. Es más, por ahora el futbolista sigue preparando lo que será el 2026 con los Tomateros.

El propio presidente del club, César Villegas, aseguró que las próximas horas serán claves para ver si Castro se va o no de la institución. Y es que el cuadro de la quinta región tampoco quiere que este se dilate demasiado.

“El viernes vemos si se va a Colo Colo”

En diálogo con el sitio BolaVip Chile el timonel de Deportes Limache aseguró que “Daniel Castro está con nosotros. Si no hemos cerrado nada, sigue con nosotros. Por el momento no hay nada”.

Daniel Castro tuvo un 2025 brillante, razón por la cual ha sido vinculado a Colo Colo en este mercado de fichajes. | Foto: Photosport.

En ese sentido, Villegas puso un plazo final para ver el destino del atacante de 31 años. “De aquí al viernes en la mañana. De aquí al viernes vamos a ver si Castro parte a Colo Colo, Argentina o si es que se queda en Limache”, avisó.

Cabe recordar que Limache rechazó una primera oferta de 250 mil dólares realizada por el Cacique para quedarse con el fichaje de Daniel Castro. El cuadro Tomatero espera unos 700 mil de la moneda estadounidense para dejarlo partir.

Los números de Daniel Castro en Deportes Limache

En la pasada temporada 2025 el delantero de 31 años jugó un total de 36 partidos, siendo 25 por la Liga de Primera y 11 por la Copa Chile. Popín anotó 17 goles y dio tres asistencias en 2.708 minutos de acción.